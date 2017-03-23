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في معرض الكتاب ستُرْفَعُ رايةُ الدواعش السوداء

في معرض الكتاب ستُرْفَعُ رايةُ الدواعش السوداء

سياسة, عربي | 23/03/2017 |
chokri mabkhout prépare le terrain pour les terroristes

لما يقول شكري المبخوت مدير معرض الكتاب ورئيس الجامعة والأستاذ فيها بأنه لا يرفض وجود كتب ابن تيمية في معرضه ثم يقول بأنه لا يعرف الرقابة وليستchokri mabkhout prépare le terrain pour les terroristes من مشمولاته في بلد يدعي مقاومة الإرهاب فلا تتعجبوا بعدها عندما تجدون تلامذة ابن تيمية يعتبرون الانتماء للوطن ورفع العلم كفر، هل نسيت يا مدير المعرض والجامعة ذلك الذي أنزل علم تونس ورفع بدلا عنه خرقة الدواعش التي لولا خولة الرائعة لتمّ له ما أراد ؟

 رافع الخرقة قرأ ابن تيمية وترجم الجملة المصاحبة إلى فعل ولكن رئيس الجامعة التونسية لم يقرأه ويتبرأ من الرقابة ليسمح برواجه، الذي يتهدّد الوطن في أمنه واستقراره ليسوا الدواعش بل أولائك المندسين في صفوفنا فقد جاء في المثل العربي البليغ: إنما تخرب البيوت من داخلها

أنس الشابي

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