في معرض الكتاب ستُرْفَعُ رايةُ الدواعش السوداء

لما يقول شكري المبخوت مدير معرض الكتاب ورئيس الجامعة والأستاذ فيها بأنه لا يرفض وجود كتب ابن تيمية في معرضه ثم يقول بأنه لا يعرف الرقابة وليست من مشمولاته في بلد يدعي مقاومة الإرهاب فلا تتعجبوا بعدها عندما تجدون تلامذة ابن تيمية يعتبرون الانتماء للوطن ورفع العلم كفر، هل نسيت يا مدير المعرض والجامعة ذلك الذي أنزل علم تونس ورفع بدلا عنه خرقة الدواعش التي لولا خولة الرائعة لتمّ له ما أراد ؟
رافع الخرقة قرأ ابن تيمية وترجم الجملة المصاحبة إلى فعل ولكن رئيس الجامعة التونسية لم يقرأه ويتبرأ من الرقابة ليسمح برواجه، الذي يتهدّد الوطن في أمنه واستقراره ليسوا الدواعش بل أولائك المندسين في صفوفنا فقد جاء في المثل العربي البليغ: إنما تخرب البيوت من داخلها
أنس الشابي