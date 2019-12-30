في قرطاج، اشْتَمَّ الإخواني أرْدُخَانْ رائحة الغاز

كان يريد أن يشتم الغاز في تركيا يأتيه عبر سوريا قادما من قطر عبر إسرائيل يتحكم به استراتيجيا في أوروبا و يكسب به أموالا طائلة
سوريا لم تركع ، و السبسي افتك مصر من الاخوان ، و حفتر يزحف بقوة على اخوان ليبيا و يوحد البلاد ، و ابتعد أنبوب الغاز عن تركيا ، و مسار الغار في شرق البحر المتوسط انتهى ، فظل مشتاقا لرائحة الغاز التي ذهبت
تزعُمه للاخوان لا يمكن أن يذهب جزافا
يمكنه اذا ثبّت الاخوان في ليبيا و استعان بجماعته بتونس و أعاد الاخوان إلى مصر و ربما الجزائر لاحقا ان يعوض الأنبوب الشرقي بأنبوب غربي ، فعقد الاتفاقية مع السراج لان ليبيا هي النقطة الضعيفة الان و هي الثروة الاعظم – لمن لا يعرف ، ليبيا هي خامس ثروة غازية بحرية في العالم
لكن مثلنا التونس يقول : اللي يحسب وحده يفضل له
سوف تكون المصادمة بالكدح و بالألم و بالدماء دون اي شك ، لكن الخلافة الجديدة لن تعود للمنطقة ابدا
كل من يحب تونس لن يقبل بعودة الأتراك و لن يقبل باي حلف آخر ليس فيه مصالحة تونس واضحة جلية
الغاز يجب ان يمر من تونس إلى أوربا و ليس ثمة معبرا آخر امن لها ، و لا اقل كلفة ، و لا أكثر ربحا لتونس . موقعنا الاستراتيجي و قربنا من أوربا يفرض هذا الاختيار
لا اتصور تونسيا واحد يفكر غير هذا
في قرطاج اشتم اردخان رائحة الغاز ، كأنه توقع ان الغاز سوف يمر لاحقا من قرطاج
يا حكومة الكفاءات : لكم الكفاءات الاستراتيجية الوطنية المخلصة فاستمعوا اليها و اطلعوا على مقترحاتها و دافعوا عنها
تركيا منذ القديم ، سلبت العالم باسم الدين . و الاستعمار دخلنا في 1881 لما المماليك ارتهنوا تونس بالديون الاجنبية كما يحصل الان ، و باعونا للغرب بأرخص الاثمان
الحركة الوطنية القديمة قامت ضد هذا في السابق ، في حين قامت حركة الاخوان للحفاظ على النفوذ التركي باسم الدين
قريبا تنبعث حركة وطنية وطنية جديدة تعيد لتونس حرية قرارها و تحمي مصالحها و تحافظ على مستقبل اولادنا و أولاد أولادنا
هذه تهنئتي لكم بالسنة الجديدة . سوف تكون سنة جديدة صعبة ، و اتمنى ان تكونوا فيها متحدين واعيين ، من أجل أن تتغلب القرطاجية الجديدة على العثمانية الجديدة و على كل مستعمر جديد تحت أي اسم كان و بمساعدة اي خائن كان
الصادق شعبان