في سوسة ، الغنوشي تعَدّى كايِنّو شَبَحْ

صباح النور
😂😂😂😂
ضحكة عالصباح… البارح الخريجي مشى يتعشى في سوسة تحت الحراسة المشددة… يجي 15 حارس شخصي… يسخايل العباد باش تترمى عليه ياخذوا شوية بركة من كسوتو والا يسلٌموا عليه بالبوس وينقضوا عليه الوضوء… ما نتصورش خايف لا يقتلوه… ما فمة كان الزعماء الشرفاء الي يغتالوهم … ياخي العباد ولا على بالهم… 😂😂😂 يتعشاو على رويحاتهم … تعدى كاينو شبح … يهزٌ في يدو ويعمل في باي باي لحتى حدٌ… 😂😂 وبلادة التوانسة عاد واحد متعدي قالو انست بيهم يا شيخ
ورغم الضحكة راني مانيش مستباختة كي نشوف وجهو عالصباح… والجمعة اكيد باش تكون محفٌلة بالأحداث
شدٌوا الهمٌة … ما زلنا ما عييناش
ليلى طوبال