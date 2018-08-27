في تجديد الخطاب الديني عند جوهر بن مبارك ثورجي البرويطة

تدوينة نشرها جوهر بن مبارك على حسابه بالفايسبوك ( اقرأها بالأسْوَدِ أسفله ) يدعو فيها إلى عدم المساس بالثوابت عند تناول المسائل الدينية وهذه الثوابت هي التالية حسب فهمه
– نعم مؤكَّد، علينا تجديد الخطاب الديني و لكن دون المساس بالثوابت
– و ما الثوابت؟
– القرآن كما فسّره العارفون و سنّة الرسول كما تواترها الثقاة و سيرة النبي كما سردها الروّاة و تاريخ الأمّة كما حكاه السلف و فقه الدين كما أحكمه العلماء و شرائع الإسلام كما فصّلها الفقهاء و مآثر الصحابة كما تبعها الأقدمون و أمجاد المسلمين كما تفاخر بها الأوّلون و
– نعم كفى بان الحق! سنبحث عن دين آخر نجدّد لأهله فيه و كفانا الله شرّ البدع
1) « القرآن كما فسره العارفون » التفاسير يفوق عددها الألف وتتناول شتى المجالات فأيها نعتمد؟ علما وأن هنالك تفسيرا طبع في مصر في القرن الماضي وراج لمدة إلا أن الأزهر سحبه من السوق وأعدم كل نسخه ولم تبق منه سوى نسخة واحدة بحجة أن تفسيره ضالّ ومضلّ فهل يصلح هذا لإدراجه ضمن فئة العارفين؟، ومن هم هؤلاء « العارفون » سيد قطب مثلا أو ابن عربي أو الزمخشري؟ ثم أتدري أن هنالك على الأقل محاولتين لتحريف القرآن من طرف الصحابة واحدة لعثمان رواها السيوطي في أحد كتبه
2) « سنة الرسول كما تواترها الثقاة » هذا الكلام يدلّ على جهل فاضح بالسنة لأن الحديث المتواتر هو الحديث الذي تنقله جماعة عن جماعة بحيث يستحيل تواطؤها على الكذب ومن هذا النوع أفعال الصلاة وبَيِّن أن عدد هذا النوع محدود جدا إذا ما قورن بأحاديث الآحاد، علما وأن الشيخ أبو رية أحد كبار الدارسين للحديث النبوي شكك في أحاديث الآحاد والرواة بما يجعل من الاستناد إلى الصحاح محفوفا بمخاطر يجب التنبه إليها
3) « سيرة الرسول كما سردها الرواة » ومعلوم أن سيرة الرسول تناقلها الرواة وكثرت فيها الأكاذيب والإسرائيليات والخرافات ولم تدون إلا بعد قرنين من وفاته، فلو عاد جوهر إلى كتاب معروف الرصافي لما تجرّأ على هذا القول الداعشي
4) « تاريخ الأمة كما حكاه السلف » وتاريخنا يا سي جوهر عدا بعض نقاط الضوء عار على الإنسانية ومملوء بالجرائم والشناعات التي يشيب لها الأقرع
5) « وشرائع الإسلام كما فصلها الفقهاء » من بين ما شرّع هؤلاء الفقهاء أن سارق المال العام لا يعاقب لأن له فيه شبهة ملك وبما أن الحدود تدرأ بالشبهات لا جرم، كما أن سارق السيارة لا يحد لأنها في حكم اللقطة ولكن من فتحها وسرق الراديو من داخلها يحد لأن فتح حرزا، وأباح الفقهاء زواج البنت الطبيعية لأنها نتجت عن علاقة حرام والحرام لا يحرم الحلال لذا فالأب له أن يتزوج ابنته الطبيعية التي من صلبه وقد أفتى بذلك الشافعي أما الخميني فقد أفتى بجواز التلذذ بالرضيعة دون إيلاج، وهاك مجموعة من الأبيات للزمخشري ذكر فيها البعض من فضائح فتاوى الفقهاء
وإن يسألوا عن مذهبي لم أبح به ** وأكتمه ، كتمانه ليَ أسلم
فإن حنفيا قلت قالوا بأنني ** أبيح الطلا وهو الشراب المُحَرَّم
وإن مالكيا قلت قالوا بأنني ** أبيح لهم لحم الكلاب ، وهُمْ هُمُ
وإن شافعيا قلت قالوا بأنني ** أبيح نكاح البنت ، والبنت تَحْرُمُ
وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ** ثقيلٌ ، حَلُولِيٌ ، بَغِيْضٌ ، مُجَسِّمُ
وإن قلت من أهل الحديث وحزبه ** يقولون عَيرٌ ، ليس يدري ويفهم
6) « مآثر الصحابة… وأمجاد المسلمين » ومن مآثر الصحابة أنهم اقتتلوا وقتل بعضهم البعض وفجروا في بعضهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت أما عن الأمجاد التي تتحدث عنها فإننا نعيش اليوم بعض مخلفاتها
يسعى جوهر إلى المزيد من التقرب من حزب التعويضات وعرض خدماته عليه وذلك من خلال هذه الجهالات التي يتعمّد نشرها للتلبيس على خلق الله فالأفهام المغلوطة والانحراف بالكلم عن مواضعه والتعميمات المجنحة في ملكوت اللفظ لا يمكن أن يقبلها عاقل اكتسب الحد الأدنى من المعرفة بالفكر الديني فثوابت الدين لا تتجاوز العقيدة والعبادة فقط وأقول فقط أما غيرها فالحكم فيه لمصلحة العباد فحيثما تكون المصلحة فثم شرع الله وآخر قولنا عاش من عرف قدره ووقف دونه والحمد لله
أنس الشابي
الصورة من اختيار التحرير : الثورجي جوهر بن مبارك يتمسح بل يتذلّل لرأس الفرقة الناجية سيّدُه ومولاه راشد الغنوشي