في انتظار المحكمة الدستورية ، راشد الغنوشي يكشف عن وجهه ويدعو إلى الإنقلاب على الدستور

على اثر الجدل الذي اثاره تأخر تركيز المحكمة الدستورية والفراغ المؤسسي المترتب عنه في خصوص بعض الصلاحيات الممنوحة لها وتحديدا إقرار الشغور الوقتي أو الدائم في رئاسة الجمهورية ، فإن حركة النهضة، اذ تجدد ادانتها الشديدة استغلال بعض الأطراف المناوئة للخيار الديمقراطي والمنخرطة في الأجندات المشبوهة للأزمة الصحية العابرة التي ألمت برئيس الجمهورية لبث البلبلة والفزع والفتنة واختلاق الأكاذيب، في مسعى لتهديد السلم المجتمعي، فإنها تدعو الى الإسراع بتركيز المحكمة الدستورية. وفي انتظار ذلك واعتبارا لتعدد الأطراف المتداخلة، فانها تقترح تعديل قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لتتولى اختصاص المحكمة الدستورية في هذا المجال
رئيس حركة النهضة
راشد الغنوشي
بيان حركة النهضة صادر يوم الإثنين 1 جويلية 2019
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بهذه الدعوة الصريحة إلى تجاوز المحكمة الدستورية فإن الإخواني راشد الغنوشي ينقلب على الدستور ليسرّع إعلان الفراغ في منصب رئيس الدولة