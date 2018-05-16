في السودان الذي يحكمه أخ راشد الغنوشي،ستة أشهر سجنا و 75 جلدة لامرأة تزوجت من دون موافقة والدها

جلدت الشرطة السودانية سيدة متزوجة 75 جلدة بعد حبسها ستة أشهر وتغريمها ألفي جنيه. السبب هو أن والدها لم يعجبه الزوج، وهو ابن أخيه
عاقبت الشرطة السودانية امرأة بالجلد خمس وسبعين مرة، الثلاثاء 15 ماي الجاري ، بعد ان ادانتها محكمة بسبب زواجها من دون موافقة والدها، كما قالت محاميتها. وجلدت المرأة وهي من اقليم دارفور المضطرب في مركز للشرطة بمدينة ام درمان بعد انتهاء عقوبة السجن ستة اشهر. وقالت محاميتها عزة محمد احمد «اكملت ستة اشهر في السجن واليوم جلدت خمسا وسبعين مرة» بناء على قرار المحكمة
ومثلت موكلة عزة امام المحكمة بعد ان رفض والدها الموافقة على زواجها من رجل اختارته. واضافت المحامية «بعد ان تزوجت الرجل عاشا سويا لمدة عام»، موضحة ان لديها طفلا عمره شهران. واوضحت ان «اسرتها رفعت دعوى ضدها متهمة اياها بانها تعيش مع رجل بصورة غير شرعية وتمارس الجنس معه خارج اطار الزوجية». واشارت احمد الى ان المحكمة قررت ان موكلتها مذنبة لانها تزوجت من دون موافقة والدها كما تنص الشريعة الاسلامية، كما حكمت على زوجها بالسجن عامين
أخرجوا الرضيع وجلدوها
في قاعة المحكمة، أخرج الأمن الحضور ومن ضمنهم الابن الرضيع للسيدة. الطفل كان عمره تسعة شهور قضى ثلثيها في السجن مع أمه ثم جلدوا السيدة
تقول الناشطة أمل هباني إن ذلك اليوم « كان من أسوأ الأيام » في حياتها. هباني كانت هناك. تقول إن شقيق المرأة حضر لاستلام شقيقته لكنها رفضت الذهاب معه وذهبت بطفلها إلى بيت زوجها
بين الشرعية والجنائية
لكن هذا كان الفصيل الأخير، وقبله فصول
بعد شكوى الأب، قضت المحكمة الشرعية بصحة الزواج لأن السيدة أنجبت طفلا من زوجها، حسب المحامية عزة أحمد
المحكمة الجنائية كان لها رأي آخر
قضت « الجنائية » بحبس الزوجة ستة أشهر وتغريمها ألفي جنيه، وجلدها 75 جلدة. الزوج أيضا حكم عليه بالسجن لمدة عام وتغريمه وجلده 75 جلدة
لا يزال الزوج محبوسا على ذمة القضية، وسيتم جلده بعد الحبس
لم تعلم
عندما صدر حكم « الجنائية » لم تعلم به المحكوم عليها، فهي كانت محبوسة على ذمة القضية
تقول محاميتها عزة أحمد : الطعن على الحكم يأخذ ثلاثة أشهر وعلمت بالحكم بعدما كانت أمضت ستة أشهر وهي مدة العقوبة فلم تطعن.. نحن حاليا نستأنف على الحكم ضد زوجها لإلغائه وعدم جلده
لم تفصح المحامية في حديثها لـ »موقع الحرة » عن اسم المرأة لأنها وزوجها يرفضان ذلك
الجلد بحكم القانون
يعاقب القانون السوداني من تتزوج بدون « موافقة وليها » بالحبس والجلد ولكن القاضي هو الذي يحدد عدد الجلدات
وعقوبة الجلد للنساء طبقت عقب وصول الرئيس الإخواني عمر البشير أخ راشد الغنوشي للسلطة بانقلاب في عام 1989 بمساندة من الإسلاميين
وكانت محكمة سودانية أخرى حكمت بالإعدام على نورا حسين حماد الأسبوع الماضي لقتلها زوجها الذي أرغمت على الزواج منه عندما كان عمرها 16 عاما
وبحسب العفو الدولية، فان حماد (19 عاما) طعنت زوجها دفاعا عن النفس بعد ان اغتصبها، لكن المحكمة أدانتها : بـالقتل العمد
الصورة : راشد الغنوشي بجانب حاكم السودان عمر البشير