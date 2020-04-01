فيروس كورونا : « يوم حزين » في بريطانيا بوفاة 563 مصابا في 24 ساعة

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأربعاء، إنه « يوم حزين »، بعد وصول المملكة المتحدة إلى رقم قياسي جديد لضحايا فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في يوم واحد
وقال جونسون، في مقطع فيديو نُشر عبر تويتر، الثلاثاء : دعونا لا نشك في أن هذا يوم حزين، حزين، 563 حالة وفاة أخرى، وهو رقم قياسي في يوم واحد… أفكارنا مع عائلات الضحايا، وجميع أصدقائهم
وسرد رئيس الوزراء البريطاني الإجراءات التي اتخذتها حكومته للتعامل مع الوباء وآثاره. ودعا الناس إلى احترام القيود الحالية، وتعهده بزيادة جهود بلاده بشأن قدرتها على إجراء المزيد من الاختبارات، التي تعد محدودة حتى الآن
وفي وقت سابق، قال مسؤولون في الحكومة البريطانية إن البلاد تتطلع إلى زيادة قدرتها على رفع الاختبارات من 10 آلاف حالة في اليوم إلى مئات الآلاف، بعد أن واجهت انتقادات بسبب إجراء اختبار لعدد أقل بكثير من الأشخاص مقارنة بدول أخرى في مرحلة مماثلة للوباء
وسعى جونسون إلى طمأنة البريطانيين على قدرته على الاستمرار في قيادة الحكومة عندما أنهى مقطع الفيديو الذي استمر لمدة 3 دقائق، على الرغم من بقائه في عزلة ذاتية بعدما تبينت إصابته بفيروس كورونا
وأضاف جونسون: « على الرغم من أنني محتجز هنا في مقر الحكومة بداونينغ ستريت، إلا أنني بفضل معجزات التكنولوجيا الحديثة يمكن أن أكون على اتصال دائم » بالمسؤولين، الذين ينسقون الاستجابة للتعامل مع الفيروس التاجي
ومع إعلان الإحصاءات الجديدة، أصبحت الحصيلة الكلية لوفيات فيروس كورونا في المملكة المتحدة 2,352