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فيروس كورونا يصيب 56.956 تركيا و يقتل 1198 منهم

فيروس كورونا يصيب 56.956 تركيا و يقتل 1198 منهم

إقتصاد, سياسة, عربي | 12/04/2020 |

أعلنت وزارة الصحة التركية عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 56956 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1198

وسجلت الوزارة 4789 إصابة جديدة بالفيروس و97 حالة وفاة منذ يوم أمس السبت

وأضافت الوزارة أنها رصدت انخفاضا في عدد مرضى كورونا الخاضعين للعلاج في وحدات العناية المركزة والخاضعين لأجهزة التنفس الاصطناعي

فيما وبلغ عدد المتعافين من كورونا في تركيا 3446 شخصا بعد تسجيل 481 حالة شفاء جديدة اليوم

وذكرت الوزارة أن الفحوصات الطبية التي أجرتها الهيئات الصحية للكشف عن الإصابة بالفيروس شملت حتى الآن 376110 مواطنين

من جهتها، أشارت وكالة « الأناضول » إلى تدني نسبة الوفيات مقارنة مع الإصابات