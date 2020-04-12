فيروس كورونا يصيب 56.956 تركيا و يقتل 1198 منهم

أعلنت وزارة الصحة التركية عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 56956 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1198
وسجلت الوزارة 4789 إصابة جديدة بالفيروس و97 حالة وفاة منذ يوم أمس السبت
وأضافت الوزارة أنها رصدت انخفاضا في عدد مرضى كورونا الخاضعين للعلاج في وحدات العناية المركزة والخاضعين لأجهزة التنفس الاصطناعي
فيما وبلغ عدد المتعافين من كورونا في تركيا 3446 شخصا بعد تسجيل 481 حالة شفاء جديدة اليوم
وذكرت الوزارة أن الفحوصات الطبية التي أجرتها الهيئات الصحية للكشف عن الإصابة بالفيروس شملت حتى الآن 376110 مواطنين
من جهتها، أشارت وكالة « الأناضول » إلى تدني نسبة الوفيات مقارنة مع الإصابات