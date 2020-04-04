فيروس كورونا يصيب عشرات الجنود الفرنسيين والأمريكيين

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، السبت، عن إصابة حوالي 600 جندي فرنسي بفيروس كورونا
وقالت بارلي في مقابلة مع صحيفة « بروغريس » إن : حوالي 600 من جنودنا أصيبوا بفيروس كورونا. العدد يتوافق مع حجم انتشار الفيروس، لأنه يتطور
وأضافت : نراقب الوضع عن كثب ونقوم بتكييف أجهزتنا لمواجهة الفيروس، ولكن وضعنا العسكري لا يتأثر
وقالت وزارة الصحة الفرنسية أمس الجمعة إن عدد الأشخاص الذين توفوا جراء فيروس كورونا في فرنسا ارتفع 61 % إلى 6507 أشخاص خلال يومين بعد ضم بيانات من دور المسنين، كما قفزت حالات الإصابة المؤكدة بهذا المرض 44 % إلى 82165 حالة، ما يجعل فرنسا خامس دولة تعلن عدد حالات أكثر من الصين
فيروس كورونا يطيح بقائد حاملة طائرات أمريكية
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الجمعة أن وزير الدفاع مارك إسبر أيد قرار وزارة البحرية إقالة قائد حاملة الطائرات « تيودور روزفلت » التي تفشى بين طاقمها فيروس كورونا
وقال المتحدث باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، في إفادة صحفية: « وزير الدفاع يدعم قرار وزير البحرية بإقالته ». وأضاف أن قرار إسبر استند إلى ما خلص إليه القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي، توماس مودلي، بأنه فقد الثقة في قائد حاملة الطائرات، بريت كروزير
وردا على سؤال عما إذا كان إسبر ما زال يثق في مودلي قال هوفمان : نعم هو ذلك
يأتي ذلك وسط ردود فعل عنيفة من جانب الديمقراطيين بالكونغرس وطاقم حاملة الطائرات الذين أشادوا بقائدها (قبطانها) ووصفوه بأنه بطل
وكان القبطان بريت كروزير قد أُعفي يوم الخميس من قيادة الحاملة البالغ عدد أفرادها 5000 فرد، بعد رسالة لاذعة يقودهاسُربت إلى العلن طالب فيها باتخاذ إجراءات أشد للسيطرة على تفشي فيروس كورونا على متن حاملة الطائرات التي يقودها