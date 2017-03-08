فوزي بن قمرة ، رَقّاصْ الخوامْجِية ، مستعد لتفجيرات جديدة بسوسة والمنستير

الرقاص فوزي بن قمرة لا يتمني النهوض للقطاع السياحي هذا يعني انه تعمق في الفكر الاخواني وفي الانتماء.. .. لا يجب ان نستغرب هذا الموقف عندما نتذكر موقف سيء
الذكر المنظر الاخواني ابو عقرب الزقزوقي وما قاله في القطاع.السياحي من كلام يجعله بمستوي بن قمرة . اذكركم ان راي الجماعة منذ بداية انطلاقها بداية السبعينات وفي اوج السياحة وتطورها هو انها حرام وفساد.. وقد فجّروا نزلا في المنستير و سوسة
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راقص إستعراضي وفنان كان يتغنى بالسفساري ونجيبك نجيبك يا المسرارة أصبح بعد الثورة يعطي الدروس في الأخلاق ويتمنى بعبارة وقحة عدم رجوع السياح لتونس
تونس أولا دولة سياحية وأكثر من 400.000 مواطن يرتزق من هذا القطاع فهل لفوزي بن قمرة المال الكافي لتعويض هؤلاء
وثانيا ، لماذا هذا الخطاب العدائي في الوقت التي تبذل فيه الدولة التونسية ووزارة السياحة مجهودا جبار دوليا لإرجاع هذا القطاع المنكوب الذي تأثر من العمليات الإرهابية وعدم الإستقرار السياسي
وثالثا، ما هي نوعية السياح الذي يريدها ، ربما السياحة الدينية أو الداعشية
طبعا أنتظر من الشرفاء وأبناء القطاع السياحي التدخل والضغط على الدولة لكي يقع تتبع فوزي بن قمرة وإجباره على الإعتذار
أما الهايكا فلا تنتظرون منها أي شيئ كالعادة
إيلي الطرابلسي
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لا تتخذوا من الجهلة قادة وحكماء لكم
فوزي بن قمرة بعد نجيبك نجيبك والدنيا بخوت و يا سوسو خدك نبوسو
المزاودي السابق والشيخ والداعية ابا جهل بن قمرة
يفتي في مجال السياحة ويصرح في برنامج تلفزي : لله لا يرجع السياح
و 400.000 عامل في القطاع السياحي شعملنا فهم يا سي العلامة والخبير الاقتصادي – الجمعية متاعك باش تعطيهم جراري و فراش في الشتاء ؟
هذه هي مصيبتنا : نجوم كرتونية مسؤولية منعدمة و الجهل يبقى اكبر مصيبة
قالو بابا وقتاش نوليو شرفاء…قالو حتى يموتو كبار الحومة
تحية لمناضلي القطاع الي يخدمو ليل ونهار بش يرجعو السياح لبلادنا ويحسنوا من صورة تونس في الخارج ويحافظوا على مواطن رزق الاف العائلة التونسية في السياحة والقطاعات المربوطة بها من صناعات تقليدية لنقل للفلاحة للخدمات
رسالتي لابناء الوطن العزيز
لا تتخذوا من الجهلة قادة وحكماء لكم … وقـوة الجاهل في كثرة كلامه ولا يسعى إلى مجد بلاده لأنه أبن الخزي والعار
سيف الشعلالي
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