فلسطين : قيس سعيد لا يستنكر صفقة القرن الأمريكية ولا يندّد بها ويكتفي بإعلان باهت يعبر عن قلقه

تُتابع تونس بقلق بالغ ما تمّ الإعلان عنه بخصوص مبادرة الإدارة الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية. وتؤكد، من منطلق إيمانها بعدالة القضية الفلسطينية، بأنّ إحلال السّلام العادل والشّامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط يمرّ وجوبا عبر الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتجزئة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف
وتُجدّد تونس التأكيد على ضرورة عدم المساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة
كما تُعرب تونس مجدّدا عن وقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الأبيّ من أجل استعادة حقوقه المشروعة ودعمها لكل المبادرات الرامية إلى استئناف مسار السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية وعلى أساس حقّ الشعب الفلسطيني في أرضه، وهو حقّ غير قابل للسقوط بمرور الزمن
المصدر : وزارة الشؤون الخارجية التونسية
بيان وزارة الخارجية هو موقف قيس سعيد فلا استنكار ولا تنديد ، فقط قلق بالغ
كفانا عنتريات جوفاء و المرغوب من قيس سعيد في المستقبل إذا ، هو أن لا يثرثر كثيرا وأن يلزم حدوده وكفانا من الجعجعة الفارغة