فضاء « جِيَانْ » يعترف بتسرّب بضاعة صهيونية لأروقته

وصلنا توضيح من الفضاء التجاري « جِيَانْ » حول البضاعة المشبوهة في احد أروقة العرض الخاصة بهذا الفضاء التجاري أكد فيه أن الخطأ وارد ومرده المزود الأجنبي الذي لم يلتزم بمواصفات البضاعة ذات المصدر الأوربي كما طلبته المؤسسة وثاني الأخطاء عدم التثبت من البضاعة عند الاستلام وثالث الأخطاء أن الرقابة التي تقوم بها الجهات الادارسة المعنية من ديوانية ووزارة التجارة وغيرها هي « عشوائية » وليست آلية مما سمح بتسرب هذه البضاعة الصهيونية التي حال التأكد من وجودها تم سحبها من العرض في الفضاء التجاري ليتم حجزها من قبل الديوانة.
وقد اتخذت إدارة « جِيَانْ » جملة من الإجراءات أهمها تحذير المزود رسميا وتشكيل فرق التثبت والفرز عند تسلم اي بضاعة
حملة مقاومة التطبيع نجحت في الحد من تسرب هذه البضاعة الصهيونية ولكن اليقظة تبقى واجبة ودائمة
المصدر : اتحاد الشغل