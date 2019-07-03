فرقة مقاومة الإرهاب تحذّر التونسيين من الوقوع في فخّ راشد الغنوشي

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المسيرة المنتظرة للتنديد بالإرهاب جزء من المشروع الأرهابي
حذاري
أترجاكم يا توانسة يا أصدقائي برطاجيو هذه المعلومة على كامل الصفحات والبروفيلات
راشد الغنوشي منذ قليل يدعو للخروج في مسيرات شعبية ضد الإرهاب…..!!! ….إيّاكم….وإيّاكم….وإيّاكم
يا أبناء وطني أن تخرجوا مسيرات في الشوارع في هذه الظروف بالذات ….! إنهم يريدون الفوضى
فكلما يحسون بالخطر ويتزعزع عرشهم إلا ويخرج الجرذ الأكبر لبث النميمة والدفع نحو العنف !! وربما يستغلون المسيرات للقيام بعمليات لا تحمد عقباها
خروجكم مسيرات في هذه الظروف سيستوجب طاقم أمني كبير لحماية المسيرات من الفوضى
الرجاء أتركو المجال للأمن يقوم بعمله ويستغل كل طاقة رجاله وعتاده !! فحين يبقى الأمن ويستتب داخل المدن ….يتفرغ الجيش لمهمته لحماية الحدود رأس الحرباء يريد إخراجكم لبث الفوضى حتى تعم الفوضى وهكذا يتدخل الأمن والجيش لحمايتكم وهكذا يكون قد نجح في رخف الحصار على أبناءه المحاصرين في قبضة الجيش
إياكم السقوط في الفخ
أتركو الجيش والأمن يعملون ويتممون مهامهم بدون حيرة
حتى تنتهي العملية تماما
#bat