فرحات الحرشاني : الوحدات العسكرية نجحت في إجهاض عديد العمليات الإرهابية

عقدت لجنة الأمن والدفاع صباح اليوم الاثنين 13 فيفري 2017 جلسة استماع إلى وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني وذلك للحوار حول مسائل تتعلق بمقاومة الإرهاب خاصة في المناطق الحدودية، واستراتيجية الأمن القومي، إلى جانب التباحث في خصوص العلاقة بين معهد الدفاع الوطني ولجنة الأمن والدفاع
وثمّن وزير الدفاع الوطني في مداخلته في بداية الجلسة علاقة التواصل بين الوزارة ولجنة الأمن والدفاع. وابرز ما شهده الوضع الأمني من تحسن مقارنة بالسنوات الماضية . كما اكّد العمل الجاد الذي تقوم به المؤسسة العسكرية واضطلاعها بدورها على أحسن وجه ولاسيما في ما يتعلق بمقاومة الجريمة والأعمال الإرهابية، مذكّرا بصعوبة الحفاظ على الاستقرار الأمني خاصة في المناطق الحدودية مع ليبيا في ظل تواصل تأزم الوضع في هذا البلد المجاور
وأشار من ناحية أخرى إلى نجاح الوحدات العسكرية في إجهاض عديد العمليات في إطار مقاومة الإرهاب، مشيرا إلى مشروع الكتاب الأبيض الذي شرعت الوزارة في وضعه و يمثل استراتيجة الأمن والدفاع، وسيكون بمثابة الوثيقة الي تلخص مختلف المقترحات والأفكار في ما يتعلق بمقاومة الإرهاب
واكد من ناحية اخرى أهمية الاستراتيجية الأمنية الوطنية لمكافحة الإرهاب التي تقوم في جزء منها على الجانب الوقائي الذي يستوجب تدخل عدة وزارات والبرلمان والإعلام والمجتمع المدني إلى جانب المؤسستين الأمنية والعسكرية
وابرز في الختام، برامج الوزارة فيما يتعلق بتحسين ظروف عيش العسكريين ، مشيرا في هذا الصدد إلى تركيز مصحات عسكرية في كل من الكاف وتطاوين وقبلي، إضافة إلى تحسين ظروف السكن
واثر مداخلة الوزير صوّت أعضاء اللجنة على مواصلة الأشغال في جلسة مغلقة
المصدر : مجلس نواب الشعب