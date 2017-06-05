فرحات الحرشاني : إن الجيش سيلاحق المتورطين في القتل وسيقضي عليهم

تعهد وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني، اليوم الأحد، برد قاس ضد العناصر الإرهابية المتورطة في قتل راع وشقيقه بسيدي بوزيد، وسط البلاد
وقال فرحات الحرشاني للصحافيين خلال تشييع جثمان الراعي خليفة السلطاني، الذي لقي مصرعه في جبل المغيلة، بينما كان يرعى أغنامه، إن الجيش سيلاحق المتورطين وسيقضي عليهم
وأضاف الوزير: سنلاحقهم وسنرد بقوة على العملية الشنيعة
وكان الراعي خليفة تعرض، الجمعة، إلى الخطف من قبل أربعة مسلحين وعثرت وحدات عسكرية على جثته، في اليوم التالي، بعد عمليات تمشيط مكثفة
علقت مجموعة من القيادات الأمنية والعسكرية لموزاييك اليوم السبت 3 جوان 2017 على حادثة اغتيال الراعي ‘خليفة السلطاني’، قائلة إنّ « ردّ وحدات الجيش والأمن الوطنين سيكون مزلزلا ولن يتأخر كثيرا » وفق تعبيرهم
و تجدر الإشارة إلى أن عمليات تمشيط جبل مغيلة متواصلة من قبل تشكيلات عسكرية من الجيش الوطني لتعقب أثر المجموعات الإرهابية المسلحة
وشيع أهالي منطقة السلطانية، الضحية، وسط حالة من الاحتقان والغضب في تونس
والضحية هو الأخ الأكبر للفتى الراعي مبروك السلطاني الذي خطفه الإرهابيون في نفس المنطقة في شهر نوفمبر 2015، وفصلوا رأسه عن جسده، في حادثة شنيعة هزت الرأي العام التونسي
جدير بالذكر أن الجيش التونسي يلاحق جماعات مسلحة في الجبال والمرتفعات القريبة من مدن القصرين وسيدي بوزيد والكاف، وسط وغرب البلاد، علما أن تلك الجماعات موالية لتنظيمي القاعدة و داعش