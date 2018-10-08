فتح تحقيق قضائي في الوثائق التي عرضتها هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي

قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتح تحقيق قضائي في المعطيات والوثائق والتسجيلات التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وتكليف أحد قضاة التحقيق للتعهد بالقيام بالأبحاث والتحقيقات اللازمة واستدعاء الأطراف المتصلة بالقضية
هيئة الدفاع تقرر التوجه للقضاء العسكري
قررت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي إعداد شكاية لتقديمها للقضاء العسكري
وفي تصريح لشمس أف أم، قال عضو هيئة الدفاع المحامي رضا الرداوي، إن القضاء العسكري مخول له النظر في قضية ارهابية، مشيرا إلى أن الهيئة بصدد إعداد الشكاية.
وحذّر الرداوي النيابة العمومية من فتح البحث في المعطيات التي قدمتها الهيئة الثلاثاء الماضي على معنى الفصل 31 من المجلة الجزائية لأن ذلك لا يسمح للهيئة باتخاذ مركز قانوني في القضية والتحول إلى شاكي
وبيّن الرداوي أن هيئة الدفاع عن الشهيدين البراهمي وبلعيد ستواصل التعامل بالشكايات الجزائية مع القضاء العسكري
ودعا رضا الرداوي قاضي التحقيق الذي سيتعهد بالقضية في البحث الذي فتحته النيابة العمومية إلى حجز الغرفة السوداء في الداخلية
يُشار إلى أن هيئة الدفاع اتهمت حركة النهضة الإخوانية بالتجسس وبإحداث جهاز سرّي مواز متورط في اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي وقدمت خلال ندوة صحفية التأمت الأسبوع الفارط وثائق دامغة عن هذا الجهاز السري