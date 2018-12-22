عندما كتبت مرات عديدة عن حزب حمة الهمامي، المسمى حزب العمال و اعتبرته اسما بلا مسمى و لا وجود لعمال صلبه، اعتبر البعض آنذاك اني بصدد التجني على مناضلين، و ها أن الأيام و الوقائع تثبت صحة ما ذكرت، ،،،غدا ينهي الحزب المذكور أشغال مؤتمره الخامس على وقع شقوق و انسلاخات و بيان شديد اللهجة أمضاه 128 من قيادات الحزب و منهم عبد المؤمن بلعانس و عبد الجبار المدوري، حيث دعا أصحاب البيان إلى مقاطعة المؤتمر الصوري و انتقدوا بيروقراطية القيادة الحالية و دكتاتورية حمة،،،كل ما سبق يبرز إلى أي حد أصاب الوهن حزب العمال ، بفعل 40 سنة من قيادة حمة الذي لم يشتغل طيلة حياته لا بالساعد و لا بالفكر كما يدعي ،،،خيوط العنكبوت أصابت عقل حمة و الجمود ميز عمل تنظيمه فانفرط العقد …فبحيث..نَمْ …نَمْ….و تحالف الهمامي مع الظلاميين في 18 تكوبر بلغة المزارعين لا يُنْسَى
رضا الملولي