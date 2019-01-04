فاطمة المسدي توجه رسالة الى مرتزقة الإخوان

رسالة الى مرتزقة الاخوان
اذا ثمة ناس مرتزقة تعمل بكل الوسائل على تشويه كل نفس يفضح جرائم الاخوان و يعملون على التشويه والتشكيك في كل نفس وطني يقاوم التنظيم السري للنهضة. نحب نقلهم حاولوا لا تيأسوا لان من يقود التحرك الوطني لكشف التنظيم السري لحركة النهضة و جرائمه هو الشعب التونسي. حتى ولو هاجمتم فاطمة المسدي او وفاء الشاذلي او الفة يوسف او هيئة الدفاع عن الشهيدين او عثمان الكراي او غيرهم من الاصوات الصادحة . فإننا مجرد بذور و سينبت الزرع و لن يموت. العريضة الوطنية التي تحمل عشرات الالاف من امضاءات المواطنين المطالبين بكشف التنظيم السري و جرائمه التي سلمتها لمؤسسة رئاسة الجمهورية منذ شهر هي اكبر دليل ان هذا مطلب شعبي و ليس مسالة حسابات سياسية. التحرك الوطني متواصل رغم كل عبثكم. نحن شعب نقاوم من كل المواقع. القانون لن يحميكم مهما فعلتم
النائبة فاطمة المسدي