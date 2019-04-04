فاطمة المسدي تقول إن الجبان يوسف الشاهد سيكون أول من يهرب من ساحة المعركة

خليني نرجع لجلسة اليوم فما 3حاجات نجم نستنتجها من الاحداث الي صارت
1- كثرة الاحتجاجات اليوم في المجلس تعبر على غضب الشارع التونسي في كل القطاعات من اساتذة جامعيين و صحفيين و حتى الموظفين في مجلس النواب وان الشاهد خير ان يختبئ في المجلس عوض ان يقنع و يواجه
2- ان منع الاحتجاج امام مجلس النواب سبب لجوء البعض للدخول الى المجلس و ان مهما حاولوا المطبلين للشاهد ان ينظفوا الطريق امامه ويحطولوا صورة السماء صافية فهم اخفقوا وسببوا العكس تماما و تسببوا في الفوضى
3-ماحدث في الندوة الصحفية التي قام بها التيار الديمقراطي والتي فضحت ان هذه الحكومة وراءها مافيا من ديوانة وغيرها جعلت من الشاهد يهرب من جلسة المساءلة. على كل حال انا اؤكد ما تم ذكره في الندوة الصحفية وقد قلته منذ عام
وفي الاخير لا تنتظروا ان يواجه الشاهد الحرب اذا اتت لتونس بل انتظروا انه اول من يهرب من ساحة المعركة
الجبناء لا يصنعون الحل
النائبة فاطمة المسدي