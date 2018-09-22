فاطمة المسدي تعلنها عالية : سحقا للمُطبِّلين لحافظ قايد السبسي

الوطن امانة ولا اخافكم ايها المطبلون لحافظ قايد السبسي
فبحيث بعد ان اجتمع نواب نداء تونس اليوم في الكتلة و تم النقاش مطولا على تحمل القيادة الحالية وعلى رأسها المدير التنفيذي للحزب مسؤوليتهم في الوضع البائس الذي صار عليه الحزب و انعكاسه على ازمة الحكم في تونس
و بعد ان تم الاتفاق بالإجماع في الكتلة على دعوة الهيئة السياسية لاجتماع مكتب تنفيذي عاجل لاصلاح القيادة وابعاد حافظ قايد السبسي وتم الاتفاق على اصدار بيان في الغرض ، لكن ما راعني الا
1- الصمت على كل ما جرى في الاجتماع و عدم التصريح بما تم الاتفاق عليه
2- عدم صدور بيان في الغرض
3- يتم تكذيب تصريحاتي حول ما حدث في الاجتماع من طرف احد المطبلين لحافظ
انا اقول لهم لقد رجعتم بنا لسياسة السماء صافية و العصافير تزقزق و التمويه والتكذيب التي استعملتوها لدفاع عن شخص غير مرغوب فيه و تسبب في انهيار حزب
تدافعون على الاشخاص و انا ادافع على تونس
فسحقا للمطبلين
الوطن قبل الاحزاب
فاطمة المسدي