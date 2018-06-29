فئران جامعة الزيتونة يكفّرون لجنة الحقوق والحريات

أصدر يوم الخميس مجموعة من أساتذة (فئران ) بجامعة الزيتونة وعددهم 32 البيان أسفله للتهجم على ما جاء في تقرير لجنة الحقوق والحريات التي أحدثتها رئاسة الجمهورية يوم 13 أوت 2017 لتقديم مقترحات في هذا الشأن
ملاحظة هامة : تنقص جملة واحدة في بيان الفئران وهي المطالبة بقطع رؤوس أعضاء اللجنة الذين « ناقضوا القرآن وعصوا الله ورسوله » و « ضلوا ضلالا مبينا » حسب رأي الفئران الموثق صراحة في بيانهم وبإمضاءاتهم إن كان لهم رأي ويسمون أنفسهم أساتذة وعلماء ومشايخ
بيان أساتذة الجامعة الزيتونية مع التوقيع على الرفض التام بخصوص تقرير لجنة الحرية المزعومة