غلام الغنوشي، يوسف الشاهد، يرفض الإستجابة لمطالب اتحاد الشغل فالتفوا حول منظمتكم

فشل المفاوضات مع الحكومة… استعدوا يا شغالين ويا نقابيين إلى الإضراب العام يوم الخميس 17 جانفي .. دافعوا على مطالبكم و والتفوا حول منظمتكم .. .. كونوا فداء للوطن فداء للاتحاد … لمبادئكم لمبادئ حشاد … أنتم تصنعون التاريخ من جديد
تحيا تونس … يحيا الاتحاد
يعلم المكتب التنفيذي كافة الشغالين والنقابيين والرأي العام الوطني أن الجلسة التي انعقدت اليوم بين وفدي الاتحاد والحكومة لم تسفر عن نتائج تلبي الحد الأدنى لانتظارات اعوان الوظيفة العمومية، وعليه فإن إضراب الوظيفة العمومية والقطاع العام المقرر ليوم 17جانفي2019 سينجز بكل مسؤولية وثبات وصمود وندعو الجميع إلى التجند لإنجاحه وتأطيره والاستعداد للخطوات اللاحقة دفاعا عن الحقوق.
كما يدعو المكتب التنفيذي كافة وسائل الإعلام إلى ندوة صحفية تعقد بالمناسبة غدا 16جانفي بداية من الساعة 10.30 بالمقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل
الإتحاد العام التونسي للشغل