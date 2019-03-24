غدًا سوف يوقع دونالد ترامب مرسوم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

أفاد مسؤولون إسرائيليون بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع مرسوما يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان أثناء استضافته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض
وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن إدارة ترامب تعد وثيقة رسمية تصوغ الدعم الأمريكي لضم إسرائيل للمرتفعات ذات الأهمية الاستراتيجية
وقال إسرائيل كاتز وزير الشؤون الخارجية الإسرائيلي في تغريدة على تويتر : غدا سوف يوقع الرئيس الأمريكي ترامب بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرسوما تعترف فيه الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان. العلاقات الأمريكية الإسرائيلية هي الآن اقوى من اي وقت مضى
وتعتبر منظمة الأمم المتحدة مرتفعات الجولان أرضا محتلة من قبل إسرائيل
وانتزعت إسرائيل السيطرة على مرتفعات الجولان خلال حرب جوان عام 1967
المصدر: بي .بي. سي