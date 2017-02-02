غدا الجمعة تنطلق فعاليات احياء الذكرى الرابعة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد

تنطلق غدا الجمعة فعاليات احياء الذكرى الرابعة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد بتنظيم ندوة فكرية حول موضوع « في مقاومة الارهاب انتصار للمسار الثوري » ويتضمن برنامج فعاليات احياء هذه الذكرى التي ينظمها حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد تنظيم خيمة امام المسرح البلدي صباح يوم السبت القادم تتضمن معرض صور عن الشهيد وعن مسيرته النضالية الى جانب تنظيم تجمع ومسيرة مناهضة للارهاب مع مداخلات سياسية ظهر يوم السبت
اما يوم الاثنين القادم 6 فيفري فيتضمن تنظيم تجمع ووضع باقة ورود في مكان الاغتيال بالمنزه 6 (مقر اقامة الشهيد ) كما يتضمن البرنامج تجمعا عند قبر الشهيد بمقبرة الجلاز الى جانب تنظيم الوقفة الدورية من اجل كشف حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. يذكر أن الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد اغتيل أمام منزله صباح يوم 6 فيفري 2013 مما خلف موجة من الاحتجاجات وازمة سياسية ادت الى استقالة الوزير الاول آنذاك حمادي الجبالي(حركة النهضة الإسلاموية ) وتشكيل حكومة جديدة برئاسة علي العريض (حركة النهضة الإسلاموية) وزير الداخلية في حكومة الجبالي
هذا وقد استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الخميس 02 فيفري 2017 بقصر قرطاج بسمة بلعيد رئيسة : مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنفوصرّحت بسمة بلعيد أن اللقاء استعرض مستجدات قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد حيث جدّد رئيس الدولة بالمناسبة حرصه الشخصي على كشف الحقيقة كاملة
كما تناول اللقاء برنامج إحياء الذكرى الرابعة لاغتيال شكري بلعيد، وسيشرف رئيس الجمهورية يوم الاثنين 06 فيفري 2017 على تدشين ساحة الشهيد وسط العاصمة