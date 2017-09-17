غدا ، المشير خليفة حفتر في تونس للقاء الرئيس الباجي قائد السبسي

يؤدي المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي زيارة إلى تونس غدا الاثنين، للقاء رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي
يصل المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية غدا الاثنين 18 سبتمبر 2017، إلى تونس في زيارة رسمية تلبية لدعوة رئيس الجمهورية التونسي الباجي قايد السبسي
معلوم ان الرئيس الباجي قائد السبسي وجه الدعوة للمشير حفتر بزيارة تونس في اطار سلسلة اللقاءات التي تجريها تونس مع جميع الفرقاء الليبيين تحضيرا لانعقاد القمة الثلاثية ،وفي سياق المبادرة التونسية التي أطلقها قائد السبسي لحلحلة الازمة الليبية وقد نالت تلك المبادرة دعم دول الجوار والاقليم والمجتمع الدولي
ويذكر أن الرئيس الباجي أجرى مكالمة هاتفية مع حفتر في 18 جويلية الماضي حيث أكد الأخير دعمه للمبادرة الثلاثية وللمساعي المبذولة من أجل حل الأزمة الليبية مرحبا بالدعوة الموجهة إليه لزيارة تونس
وكان وزير الخارجية خميس الجهيناوي قد أعلن عن هذه الزيارة قيل أشهر مشيرا إلى أن تونس تتعامل مع كل الاطراف الليبية وانها وجهت دعوة للمشير حفتر