غازي الغرايري يسلم للرئيس الباجي وثيقة تسجيل فخار نساء سجنان في قائمة التراث غير المادي لليونسكو

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الجمعة 18 جانفي 2019 بقصر قرطاج، غازي الغرايري سفير تونس الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة : اليونسكو
وأفاد غازي الغرايري أنّه قدّم لرئيس الدولة وثيقة تسجيل عنصر المعارف والمهارات المرتبطة بفخار نساء سجنان في القائمة التمثيلية للتراث غير المادي لليونسكو ليكون بذلك أول ملف تتقدم به تونس ويسجّل منذ 20 سنة، بما يساهم في إعادة الاعتبار إلى الشأن الإبداعي الحرفي الوطني والتعريف به وتثمينه عالميّا
كما استعرض اللقاء نشاط المندوبية الدائمة لتونس لدى اليونسكو والجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين تونس والمنظمة في مجالات التربية والعلم والثقافة