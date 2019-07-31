عَمَّ يبحث ذلك الذي كَرْطشُوهْ بأكثر من عشرين كرطوشة ؟

رئيس النجم الرياضي الساحلي
ذلك الذي كرطشوه بأكثر من عشرين كرطوشة على سيارته، لقتله، ومع ذلك وخرج سليما معافى، كما يعلم متابعي التلفزات
صانع الأدوية ذاك، الدكتور الصيدلاني، والرأسمالي الكبير في جهة الساحل،
شِسْمُو؟؟؟
ذلك الذي التحق بحزب قلب تونس لنبيل القروي… أخشى على قلبه من كرطوش دمه الشخصي، المرتفع جدّا، حسب اضطراب قرارته الشخصية؟
ولا أفهم لماذا « رضا شرف الدين » مهووس كل هذا الهوس بالسياسة ومفاصلها القاتلة؟
عَمَّ يبحث من وراء النجم، أو النجوم، والبلاد كاسفة وخاسفة، وكرتنا ثقبت الشباك ؟ ونهدّف لأنفسنا؟؟؟
هلا هلا