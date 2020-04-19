عن عمر « الفاروق » وزوجاته الإثني عشر إحداهن طفلة عمرها 11 سنة

صباح الخير أحبابي، كما وعدتكم، كتب عليّ نقاسي معاكم الدمّار اللي عايشينو، وإليكم الخبر الثاني عن عمر ابن الخطاب ، ويمكن نقول بدينا ندخلو في الصحيح.. قراءة حائرة إن شاء الله
أزواج عمر وأبناؤه
قبل الإسلام
1. قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة بن مخزوم، أخت أم سلمة، بقيت قريبة على شركها، فطلّقها بعد صلح الحديبية وتزوجها بعده معاوية بن أبي سفيان ، ويذكر الطبري أن من تزوّجها بعده هو عبد الرحمن بن أبي بكر. التاريخ ج2،ص563
2. مليكة بنت جرول الخزاعية: تزوجها في الجاهلية ولدت له زيدا و عبيد الله، ثم طلقها بعد صلح الحديبية فتزوجها أبو جهم بن حذيفة
3. أمّ كلثوم بنت جرول بن مالك بن المسيّب.. بن عمرو بن خزاعة، فرّق بينهما الإسلام ، وتذهب الروايات إلى أنّ زيد الأصغر وعبيد الله هما ابنا أمّ كلثوم
4. زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح: أخت عثمان بن مظعون، تزوجها بالجاهلية في مكة، ثم أسلما وهاجرا معًا إلى المدينة المنورة ومعهما ابنهما عبد الله بن عمر. وولدت له حفصة وعبد الرحمن وعبد الله
بعد الإسلام
5. جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح الأنصارية: وهي أخت عاصم بن ثابت كان اسمها عاصية فسماها الرسول جميلة، تزوجها في السنة السابعة من الهجرة ولدت له عاصم ثم طلقها عمر. فتزوجت بعده زيد بن حارثة فولد له عبد الرحمن بن زيد فهو أخو عاصم بن عمر
6. لُهيّة،امرأة من اليمن، ولدت له عبد الرحمن، ويذكر الطبري :أنّ لهيّة هذه أم ولد
7. فكيهة : وهي أمّ ولد، ولها منه ابنته زينب
8. عاتكة بنت زيد بن نفيل بن عدي، طلّقها عبد الله بن أبي بكر فتزوّجها. ولدت له عياض بن عمر. ولمّا مات عمر تزوجت من الزبير بن العوام
9. أم حكيم بنت الحارث بن هشام بن مخزوم: كانت تحت عكرمة بن أبي جهل، فقتل عنها في معركة اليرموك، فخلف عليها خالد بن سعيد بن العاص، فقتل عنها يوم مرج الصفر، فتزوجها عمر بن الخطاب، فولدت له فاطمة بنت عمر، فطلّقها. الطبري
10. أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. تزوجها وهي صغيرة السن، وذلك في السنة السابعة عشرة للهجرة، وبقيت عنده إلى أن قتل، ولها منه زيد ورقية. ويقول الطبري : أصدقها 40 ألفا
11. ويضيف الطبري نقلا عن المدائني: أنّه خطب أمّ كلثوم بنت أبي بكر ،وكانت صغيرة، وأرسل فيها عائشة، فأجابتها أمّ كلثوم: لا حاجة لي فيه، فقالت لها عائشة: ويلك، أترغبين عن أمير المؤمنين؟ قالت: نعم إنه يغلق بابه ويمنع خيره ويدخل عابسا ويخرج عابسا فأرسلت عائشة إلى عمرو بن العاص فأخبرته فقال: أنا أكفيك فأتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين بلغني خبر أعيذك بالله منه قال: ما هو؟ قال خطبت أم كلثوم بنت أبي بكر؟ قال: نعم أفترغب بي عنها أم ترغب بها عنى قال: لا واحدة ولكنها حدثة نشأت تحت كنف أم المؤمنين في لين ورفق وفيك غلظة ونحن نهابك ولا نستطيع أن نردك عن خلق من أخلاقك فكيف بها إن خالفتك في شئ فسطوت بها! كنت قد خلفت أبا بكر في ولده بغير ما يحق عليك قال: فكيف لي بعائشة وقد كلمتها فيها؟ قال: أنا لك بها وأدلك على خير منها أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب تعلق منها بسبب من رسول الله فصرفه عنها إلى أم كلثوم بنت فاطمة
12. ويقول الطبري: خطب أمّ أبان بنت عتبة بن ربيعة ، فكرهته، وقالت: يغلق بابه، ويمنع خيره، ويدخل عابسا، ويخرج عابسا
يروي الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء أنّ أمّ كلثوم ولدت في السنة 6 للهجرة، وأنّ عمرا تزوّجها في السنة 17 هـ، أي لها من العمر 11سنة، وتجمع كتب الأخبار والسنية والشيعية على ذكر ظروف رواية زواجها منه. وهذه حكاية أخرى
لكم أصدقائي وصديقاتي أن تحصوا زيجات عمر، وأن تحصو أيضا عدد أبنائه، وقارنوا هذه الحقائق بما يروى عنه من زهد، وشظف في العيش وكفاف.. وإلى الغد بحول الله في أخبار أخرى عن عمر مع النساء
الدكتورة نائلة السليني