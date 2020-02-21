عندما يُشعِل النائب الإخواني الفتنةَ في صفاقس دفاعا عن مُتحرّش جنسيا !؟

تكذيبا لما روجه المدعو رضا الجوادي على صفحات التواصل الاجتماعي في شكل تدوينات تحرض على شخص السيد الفاضل و المناضل صالح الفريخة مدير معهد الطيب المهيري ، فإن اتحاد القوى المدنية بصفاقس بمختلف مكوناته من جمعيات و منظمات يهمه التوجه للرأي العام بما يلي
اولا
على عكس ما ادعاه المدعو رضا الجوادي من ان القضاء برا الأستاذ ر ب ع المتحرش بثلاثة عشر تلميذة فإن القضية التحقيقية التي فتحتها النيابة العمومية ضد هذا الأخير لا تزال منشورة و لم يصدر فيها حكم بعد
هذا و يشير اتحاد القوى المدنية من ان عدد من التلميذات القصر و اوليائهن قد تعرضوا لصغوطات من اجل إسقاط حقهم في التتبع
كما يلاحظ أن السيد صالح الفريخة قد تصرف تصرفا طبيعيا باعتباره رئيس مؤسسة تربوية يحمل عليه قانونا واجب الاشعار بأي شكل من أشكال التهديد الذي قد يمس من سلامة أبنائنا التلاميذ الجسدية او النفسية باعتبارهم أمانة لديه
ثانيا يساند اتحاد القوى المدنية السيد صالح الفريخة و يثمن مجهوداته في القيام بواجبه التربوي و كل ما يلزم لحماية أبنائنا التلاميذ و يجدد ثقته في شخصه لما عرف به من استقامة و استماتة في الدفاع عن معهده و ما عرف عنه من حب لعمله و النأي بالمؤسسة التربوية عن كل توظيف سياسي أو إيديولوجي
ثالثا
يندد اتحاد القوى المدنية بنا قام به المذكور أعلاه رضا الجوادي من استغلال بصفته كنائب و ذلك للتجييش و التحريض و بث الفتنة بين أبناء الشعب الواحد و الجهة الواحدة و المعهد الواحد لغايات سياسية تهدد كيان الدولة المدنية و نذكر الرأي العام بالمواقف المعلنة لهذا النائب سواء عبر صفحاته على شبكات التواصل الاجتماعي او في خطبه داخل المساجد او حتى في دروسه داخل المعاهد و الرافضة للاختلاط بين الجنسين داخل مؤسسات الدولة و خاصة داخل المؤسسات التربوية و التي تمثل الدافع الحقيقي لمنشوراته التي تجرأ فيها على الدفاع عن متحرش
فاطمة المسدي
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