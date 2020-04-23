عندما يُسِيءُ عبد اللطيف المكي التشبُّهَ بزين العابدين بن علي

يوميات الحجر الصحي الشامل-اليوم الثالث من الشوط الثالث -الأربعاء 22 أفريل 2020
يومية مهداة الى الدكتور رمزي نويرة رئيس قسم الجراحة بمستشفى شارل نيكول
زيارة غير « معلنة » للسيد عبد اللطيف المكي وزير الصحة الى مستشفى الكاف
لفت انتباهنا استعمال لفظ » زيارة غيرة معلنة » في الاخبار عن تنقل السيد وزير الصحة إلى المستشفى الجهوي بالكاف ليلة أمس الثلاثاء 21 أفريل 2020 في زيارة غير معلنة حيث عاين خلالها عن كثب سير العمل بقسم الاستعجالي ومسار كوفيد-19 كما أسدى بالمناسبة تشجيعاته إلى الاطار الطبي وشبه الطبي وكلّ العاملين بالمستشفى على الجهود المبذولة من أجل الاحاطة والتكفّل بالمرضى
لا نعلم من كان وراء الايحاء باستعمال هذه الكلمة في البلاغ الصادر بعد الزيارة. فهذه العبارة عادة ما تستعمل لتنقلات رؤوساء الدول الى بلدان أخرى دون أن يكون ذلك في اطار رسمي فمن ذلك نعلم أن المرحوم الرئيس الباجي قايد السبسي كان يذهب الى باريس لاجراء فحوص طبية خاصة وقد علمنا بذلك عندما حول زيارته الخاصة لتقديم التعازي للرئيس هولاند عند بلوغه خبر التفجيرات الارهابية التي شهدتها فرنسا في نوفمبر 2015 كما كان المرحوم الرئيس بورقيبة يقوم بقضاء الوقت في سويسرا لما مرض وهو ما جعله يعجب بضفاف بحيرة الليمان ويسعى الى بعث ضفاف البحيرة في تونس. فمثل هذه الزيارات هي التي عادة ما يطلق عليها لفظ غير معلنة والتي يمكن أن نضيف اليها الزيارة الغير معلنة التي قام بها السيد راشد الغنوشي الى تركيا والتي استقبل فيها من طرف صديقة الرئيس أوردغان في القصر الرئاسي بدون حضور لا سفير تونس ولا أي شخصية أخرى و قد صار حولها لغط كبير لا فائدة من العودة اليه وقيل ايضا حولها أنها زيارة خاصة غير معلنة
هل يمكن أن نفهم أن الفريق الاعلامي المحيط بالوزير أراد تفادي استعمال كلمة « زيارة فجئية » حتى لا يتم تحريك ذاكرة سجل الزيارات الفجئية التي كان يقوم بها الرئيس الراحل بن علي خاصة في الفترة الاولى من حكمه الى المناطق الريفية لتفقد المشاريع والممولة من صندوق 26 26 ؟ ونحن لا نستكثر على طواقمنا الطبية في الكاف أن تتم زيارتهم والاطلا ع على أحوالهم, فهل كانت الغاية الطابع الليلي للزيارة تفادي التجمهر الذي حصل بمناسبة تذشين قسم كوفيد 19 في مستشفى سهلول بسوسة. تدقيقات بسيطة كان من الضروري الاهتداء اليها خاصة وأن البلاغ صدر اليوم في موقع وزارة الصحة وفي موقع اذاعة الكاف وغيرهما من المواقع والتي كان فيها المصور حاضرا لذلك أتت الصور أنيقة ومضاءة ( أعلاه )رغم التقاطها في الليل فكانت كل الجزئيات واضحة وهو ما لم تحظى به الزيارة الغير معلنة ل رئيس الجمهورية لمنطقة العبابسة من معتمدية حين اختار الانتقال ليلا بدون مصور أسوة بالفاروق ونسي أن الهاتف اصبح حاضرا قبل العظمة أحيانا. ومهما يكن من أمر نجدد تهانينا لأهالينا في الكاف ولطواقمنا الطبية بزيارة وزير الصحة لهم مع التمني الصادق بأن تعود عليهم زيارة العمل التي أداها لهم السيد عبد اللطيف المكي بمزيد من المعدات الطبية والتحسينات الأخرى في التجهيزات للقيام بالمهام المناطة بعهدتهم ومن مواقعهم في جبال الكاف العالية في رد الكورونا على أعقابها وألا يتجاوز عدد المصابين بولاية الكاف
حتى لا يتسبب الكورونا في تفاقم وفايات المرضى الغير مصابين بهذا الوباء
أثارت تدوينة نشرها أمس الدكتور رمزي نويرة رئيس قسم الجراحة بمستشفي شارل نيكول اهتماما كبيرا من وسائل الاعلام ومن قبل عائلات المرضى الآخرين من غير المصابين بالكوفيد 19 . جاءت تدوينته تحت عنوان لا فت حين ذكر ان المرضى من غير المصابين بالكوفيد 19 أصبحوا يموتون في صمت في بيوتهم. يسجل الدكتور نويرة دعمة لكل مكونات الخطة الوطنية التي اعتمدتها الدولة في مواجهة الوباء المستجد . وقد اعتبر أن المجهود يفسر الى حد ما بقاء الوفيات الى حد الآن في مستوى غير مرتفع حيث أنها استقرت منذ عدة أيام في 38 . إلا أنه لفت الانتباه في نفس الوقت أن هذه العناية الضرورية والمركزة جعلت المرضى الآخرين لا يقبلون على العيادات الخارجية للمستشفيات أو في العيادات الخاصة وبات الأمراض الأخرى تعتبر في مرتبة ثانوية مقارنة بالمصابين بكوفيد 19 كما أن عائلات المرضى أصبحت لا تشجعهم على الذهاب الى المستشفيات خوفا من امكانية العدوي. كل هذه العامل من شأنها أن قد تؤدي الى ارتفاع عدد الوفايات لدى هذا الصنف من المرضى بسبب عدة أمراض لا تنظر كما يعتقد ذلك المرضى او أفراد عائلاتهم
وتماشيا مع الاستخلاصات التي قدمها الدكتور نويرة والتي لا أن العديد من الأطباء باتوا مقتنعين بها بعد مرور الفترة الأولى من التردد والخوف لدى الا طار الطبي من غير المنخرطين في مسار كوفيد 19 والمرضى فقد دعت عمادة الأطباء، في بلاغ لها ، منظوريها إلى استئناف تأمين العيادت للمرضى وإعادة تنظيمها من أجل تخفيف الضغط على مرافق الرعاية الصحية بالحد من عدد المرضى، وعدم قبول المرافقين إلا عند الضرورة، والمباعدة بين المواعيد، ومنع الزيارات . هذا وحث البلاغ الذي نشر اليوم الأربعاء 22 أفريل على صفحة العمادة الرسمية على « فايسبوك »، الأطباء على تأمين المتابعة الصحية لمرضاهم، والتواصل -عبر الهاتف بالحالات الأكثر- هشاشة وخطورة، للتثبّت من عدم إهمالهم لصحتهم خلال أزمة « كوفيد-19″، وذلك بهدف ضمان استمرارية تأمين الرعاية الصحية للمرضى وبالخصوص منهم أصحاب الأمراض المزمنة وحالات الطوارئ. وأوصت العمادة، الأطباء باعتماد العيادة الطبية المباشرة وعن بعد، مع اعتماد التجديد التلقائي للوصفات الطبية لمرضاهم من أصحاب الأمراض المزمنة بالاتفاق مع الصيادلة كما نصحت أطباء القطاع الخاص من نفس التخصصات والموقع الجغرافي، بالتنظّم من أجل ضمان استمرارية الرعاية سواء في عياداتهم أو بالمصحّات الخاصة
تونس تعتمد على العلم في مواجهة الكوورنا وعلى العلم لتحديد بداية شهر رمضان
أعلن السيد عثمان بطيخ مفتي الجمهورية مساء اليوم الاربعاء 22 أفريل أن بداية شهر رمضان من سنة 1441 هجري ستكون بعد غد الجمعة وذلك بعد تعذر أن أعلم المعهد الوطني للرصد الجوي تعذر رؤية هلال هذا الشهرالكريم . وقد حث بطيخ في كلمة له جميع التونسيين على احترام الحجر الصحي العام واحترام كل الإجراءات المعلن عنها لمجابهة فيروس كورونا. وهي المرة الأولى منذ سنوات يعود فيها الاعتماد على العلم الذي يمكن لوحده امكانية رؤية الهلال من عدمها قصد تحديد بداية هذا الشهر الفضيل . ومعلوم أن الجدل كان يتجدد في مثل هذا المناسبات السنوية حيث يصبح موضوع الهلال الشغل الشاغل للموظفين في الادارات لتتواصل النقاشات داخل العائلات حول نوعية الاعلان الذي سيصرح به المفتي وهل أن فعلا استأنس بالعلم أكثر من استئناسه بالرؤية المجردة أو العكس. وهكذا تنتصر تونس للعلم في مواجهة الكورونا وللعلم أيضا في تحديد بداية الشهر المعظم.
هذا وقد أعلن مركز الفلك الدولي في بلاغ أنّ الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 22 أفريل 2020 من بينها (العراق ومصر وتركيا وتونس)، فإن القمر سيغيب في ذلك اليوم قبل غروب الشمس وسيحدث الاقتران بعد غروب الشمس، أي أن رؤية الهلال مستحيلة بعد غروب شمس يوم الأربعاء، وعليه فإن هذه الدول ستكمل عدة شعبان ثلاثين يوما، وستبدأ شهر رمضان المبارك يوم الجمعة 24 أفريل . أمّا بالنسبة للدول التي ستتحرّى هلال رمضان يوم الخميس 23 أفريل من بينها (إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وباكستان وإيران وسلطنة عمان والإمارات والسعودية والأردن وسوريا وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في أفريقيا)، فإن رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة من أجزاء من السودان وليبيا والجزائر ومن المغرب وموريتانيا. ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في أجزاء من القارتين الأمريكيتين. كما أن رؤية الهلال يومها باستخدام تقنية التصوير الفلكي ممكنة بصعوبة كبيرة أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية بالعين المجردة فقط أو الدول الواقعة في وسط وشرق العالم الإسلامي والتي لن تتمكن يوم الخميس من رؤية الهلال حتى باستخدام التلسكوب، فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم السبت 25 أفريل
تونس-أريانة سهرة الأربعاء 22 أفريل 2020
الدكتور الحبيب القزدغلي