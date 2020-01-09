عندما يقول الإخواني الغنوشي « سنكون في باردو والقصبة وقرطاج » فَصَدِّقُوه

عبارة نطق بها زعيم الإخوان بتونس أمام أنصاره في الحمامات ذات يوم من أيام أوت 2019.. وأثارت استهزاء البعض وغضب البعض الاخر لما سكن في اعتقاده أنّ الحركة تعاني من الافتراق والغليان الداخلي ما يكفي لأن يكون عائقا دون بلوغ إحدى الرئاسات..أضف إلى ذلك ما يواجهه الإخوان من انقلاب الناس عليهم لتخلّفهم عن وعودهم وللنتائج الكارثية التي أغرقت الناس في أزمات اقتصادية بالأساس
لكن، حدث أن صدق الغنوشي في وعده برئاسة باردو واستتبعه صدقه في رئاسة القصبة.. وظلّ الناس يترقبون نتيجة رئاسة قرطاج لتلد لنا صفة في الحكم أقلّ ما نقول فيها: إنّها لا تقلق البتة المدبّر الكبير، فرئاسة قرطاج وإن كانت في الظاهر غير إخوانية لكنّها من نفس الملّة، وتحمل نفس المبادئ في عمومها، أضف إلى ذلك أنّها رئاسة صفتها » الحياء » و » التردّد »، وتفضّل الانزواء والتقوقع.. وتلك لعمري صفات حميدة في نظر المرشد لأنّها تَقِيهِ المواجهة والصدام، وتفتح أمامه أبواب السلطة على مصراعيها
غير أنّ النصر الذي حازه المرشد كان بطعم المرارة.. فصحيح أنّه وفّق لكنّه توفيق إلاّ ربع؛ الأمر الذي دفعه إلى أن يبحث عن منعرجات، وهو النحرير في ذلك، حتى يجمع من جديد ما تناثر من السلطة وانفلت. ومهما حرص على التكتّم فإنّ تعثّر الأمور ينطق بحقيقة الوضع المحرج الذي وجد نفسه فيه، ونبيّن ذلك
أدرك الغنوشي أنّ حلّ التقية مازال الأمثل، وأنّ وضع الحركة بعد 2019 هو نفسه الذي عاشه الإخوان منذ 2012: من بحث عن حليف أو أكثر، والالتزام بالتقية ، وذلك بالتخفّي وراء حزب آخر يشبه التكتّل في 2012 والنداء في 2014، فيبدو حزبا معتدلا ولا يجري وراء الانفراد بالحكم، حزبا يؤمن بالتعايش بين الأفراد مهما اختلفت بينهم السبل، فيملأ المكانة التي اختارتها له القوى الكبرى والتي ساعدته على امتلاك السلطة التي لهث وراءها منذ سنوات. أضف إلى ذلك أنّ تجربة إخوانهم بمصر مازالت آثارها أمام أعينهم، وكان لزاما أن يتفادوا أخطاءهم، لأنّ سقوط ما تبقى من المعبد في تونس هو إعلان صريح على موت الإخوان. لذلك فإنّ عهد الانتشاء بالنصر لم يحن بعد، سيما وأنّ الأمور ازدادت تعقيدا عندما تبيّن أنّ النصر كان في طعم الهزيمة بل وأشدّ مرارة من 2014
إنّ وضع حركة الإخوان اليوم، وباختصار، هو نفسه وضع النداء في 2014، وإنّ ما واجهه النداء آنذاك من نقد وتشتت جسمه الانتخابي هو نفس ما تنبئ به هذه الأيام من كان وراء الباجي مختفيا. على كلّ، تلك قضية أخرى، وإنّما قضيتنا اليوم تقف عند الألعاب البهلوانية التي صار يمارسها الغنوشي هذه الأيام ليتفادى مصير النداء
يبدو أنّ الرجل كشف عن جميع أوراقه طيلة هذه السنوات، ولذا يسهل أن نقول إنّه اكتفى » بتسخين البايت » كيف ذلك؟
اختار لتكليف رئيس الحكومة اسما شبه نكرة، ويبدو أنّ سكّان المعبد أنفسهم يجهلونه، بالرغم من أنّه شارك في حكومة الجبالي الأولى. وإن وقع عليه الاختيار فلأنّ شروطا أساسية تتوفّر فيه، هو طيّع وليس له من سند سوى المرشد وجماعته، ليس له تاريخ سياسي..وغير متمرّس بالعمل الحزبي ولذلك فهو « هشّ » وتلك صفة هامّة لن تعرقل مسار الغنوشي السياسي بعد أن تربّع على كرسي البرلمان ولم يعد يفصله عن رئاسة جميع التونسيين سوى شبر واحد
أحيي مصطلح » مستقل ». وكان ذريعة الغنوشي منذ أن استولى على دواليب الدولة. وهي اللفظة الناجية من المحاسبة والنقد والتتبع القضائي.. لفظة تنزع عنه المسؤولية الجزائية وتجعل منه، رغم الأخطاء العفوية والمقصودة، في حلّ ممّا ستغرق فيه البلاد وعبادها من أهوال ومحن..لفظة مركّبة من مزيج سحري تخرج الغنوشي وأبناءه في صورة طيور جنّة، إن لم نقل ضحايا طيبتهم وثقتهم التي زادت عن حدّها في أشخاص اعتبروهم منقذي الأمّة
وهذا ما حصل بالفعل منذ حكومة الجبالي الأولى. فأنت تلمس إلحاحا مفرطا في التأكيد على صفة مستقلّ؛ وتأكّد أيّها القارئ أنّهم كلّما أكّدوا على هذه الصفة فإنّما ذلك دليل على انغماس ذلك الشخص في عقيدة أهل المعبد، وأنّه أُعِدَّ خصّيصا للمهامّ الصعبة. وإليكم أمثلة على سبيل الذكر: نوفل الجمالي: في 2013، أصبح وزيرا للتكوين المهني والتشغيل كمستقل في حكومة علي العريض. لكن، وبقدرة قادر يترشّح في 2014 على قائمة حركة النهضة في دائرة سيدي بوزيد الانتخابية . ثم، ينضمّ في 27 سبتمبر 2016، إلى المكتب السياسي للحركة بصفة رسمية، وهكذا يعلن الغنوشي عن تبنّيه الرسمي لهذه الكفاءة الضائعة في مهبّ الريح
أمّا الزعفوري الذي كثر الجدال حوله، فهو ريشة أخرى في مهبّ الرياح اقتنصها الغنوشي منذ ديسمبر 2011 وعينه وزيرا معتمدا لدى وزير الصناعة والتجارة مكلفا بالتجارة والصناعات التقليدية في حكومة حمادي الجبالي، ولكنه سرعان ما أصبح وزيرا للتجارة والصناعات التقليدية في الحكومة ذاتها في 16 فيفري 2012، وبقي على رأس الوزارة حتى 13 مارس 2013. لكن يبدو أنّه حاز الاعتراف بالتبنّي مبكّرا ، أي منذ 2011 ليشهد الحبيب اللوز أنّه ابن النهضة.. والغريب أن يقدّمه الجملي مستقلاّ!!!! لكن، سبقت فيهم عبارة كمال أبو المجد » ذاكرتهم قصيرة ». بل والأدهى أن يكون الزعفوري من الأعضاء الأشدّاء في رابطة حماية الثورة،أي الجهاز المسلّح الظاهر لحركة الإخوان والذين يقومون بدور : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
مستقلّ ثالث نذكره وهو منجي مرزوق، وقد عيّنه حمادي الجبالي ومن بعده علي العريض من 2011 إلى 2014، وزيرا لتكنولوجيا المعلومات والاتصال . ثمّ عيّن في حكومة الحبيب الصيد على رأس وزارة الطاقة والمناجم وذلك في سنة 2016. ويعتبر مرزوق مثالا حيّا لمفهوم الطاعة الإخوانية والانضباط: فهو يقدّم على أنّه مستقل، ولم يتقلّد إلى يومنا هذا مسؤولية داخل المعبد، ثمّ يعرض اسمه على الغنوشي ضمن شخصيات أخرى لرئاسة الحكومة ، لكن يجابه بالرفض، ومع ذلك يقبل اليوم منصبا وزاريا عاديا .. يشتغل تحت إمرة الجملي ، ولا يمتلك القدرة على الرفض أو النقد .. أيّة طاعة هذه نشاهدها اليوم!! وأيّ مثال للنضال البطولي الذي تذوب فيه الذات وتتنكّر لمميزاتها في سبيل بقاء المعبد
وهكذا وبقدرة قادر تحوّل لفظ مستقلّ إلى كلمة سحرية يرفعها الغنوشي بعيد كلّ انتخابات، أجل هي سحرية لأنّها تحمل في معانيها » براءة النهضة من كلّ زلّة تقع فيها الحكومة » ، أي بعبارتنا » داخلين في الربح وخارجين في الخسارة ». وهكذا أيضا يكون الغنوشي، في اعتقاده طبعا، أنّه أفلت من المحاسبة التي تفرّعت إلى محاسبات ظلّت تتراكم منذ 2012 وإلى يومنا هذا. اعتقاد انفضّ عنه الناس ولم يبق على العهد سوى الغنوشي، صاحب البدعة ومن والاه من أتباعه، أمّا بقية الشعب فهو في حال من التساؤل والتوتّر سترينا الأيام القادمة أصنافا من ردود الأفعال قد تفاجئ زعيم الإخوان نفسه
لكن، هل بلغ الغنوشي نبأ تفطّن الناس إلى اهتراء تعليلاته؟ وإلى أنّ سياسته أصبحت ساذجة ..قاصرة عن إقناع حتى العاديين من أتباعه؟؟؟ حرص على أن يتنكّب مزالق أخيه مرسي.. حتى يحفظ حياة معبده ، لكنّه وقع في نفس الهفوات: شدّ على كرسيّ البرلمان بنوا
وفي هذه المسألة طرحت أسئلة كثيرة، ومن أهمّها: من يصنع القرار الرئيس أم الجماعة؟، وما مدى تأثير الجماعة في قرارات الرئيس وخياراته؟ وهل الجماعة تعزز حكمه فعلا أم أنّها سبب رئيسى من أسباب فشله؟، وهل هو مجرد واجهة لمكتب الإرشاد؟
أمّا في تونس فلعلّ أهمّ ما يطرح من أسئلة: هل إنّ الغنوشي ينفرد بالحكم؟ أم إنّ المقرّبين من عائلته هم من يمتلكون خيوط اللعبة؟ وعندما نقول المقرّبين فإنّنا نعني زوج ابنته وابنه وابن أخته الذي عيّنه رئيسا لديوانه، يحضر كامل الاجتماعات ويحرص على أن يكون خلفه في الجلسات العلنية بالبرلمان، ولا يجد حرجا في أن يهمس له بأجوبة .. وهل لهذا البلاط الضيق تأثير في علاقة الغنوشي بقياديي الحركة؟ خاصّة أنّنا بدأنا نشهد استقالات من أعضائها القياديين: مثل لطفي زيتون وزياد العذاري.. واستقالات عنيفة من أعضاء كان لهم دور في التنظيم مثل استقالة زبير الشهودي!!! وتذمّر المكّي من بعض القرارات التي يصدرها الغنوشي، ونفهم من موقفه أنّها قرارات وليدة إملاءات
لعلّ أخطر سؤال يحضرنا هو التالي: هل انفصل الغنوشي بمعبده الصغير عن المعبد الكبير للتنظيم؟؟ أم… هو فرع وعبد للأصل ليس له أن يخرج عمّا يسطّرونه له ، لأنّه الخيط الوحيد الذي بقي لهم حتى يتغذّى حلمهم بالخلافة الضائعة.. وما زيارة أردوغان سوى اندراج في سياسة التنظيم الدولي،وسعي منه إلى عزل تونس في قوقعة منغلقة عليها.. وما نشاهده من مواقف البعض من القياديين ، وبما فيهم الجملي، ليس سوى سيناريو سيء الإخراج وبسيط في نسجه الدرامي، ليوهم الناس من داخل المعبد وخارجه أنّ الإخوان يعيشون حياة حيّة فيها الرافض وفيها المنسحب وفيها الناقد، شأنهم شأن بقية الناس.. ولكن حذار هم ليسوا سوى دمى قدّت عقولهم من نفس الطينة أملا في بناء مجتمع قوامه الطاعة والبيعة. إذ من المستحيل التساهل مع مبايع منشقّ.. وقد أثبتت التجارب بمصر أنّ من انشق من الإخوان سرعان ما يتحفّظ وسرعان من يتجنّب الغوص في دقائق التنظيم
خوفي أن نكون اليوم نحن التونسيين ، رهينة سياسة التنظيم الدولي، أقول هذه العبارة وأردّدها لأنّي مقتنعة اقتناع المؤمن أنّ تونس في نظر التنظيم الدولي هي نموذج مصغّر لبناء دولة إخوانية ، وذلك لما توفّر فيها من مقوّمات حافزة، ولعلّ أهمّها توفّر المتسلّقين والمتمعّشين من السياسيين الذين عن طريقهم يسهل اقتناص تونس ويسهل ضرب مدنية الدولة
الدكتورة نائلة السليني