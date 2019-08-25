عندما يعتِبرُ البعْضُ خِصال الشّخصِ نقائص

عبد الكريم الزبيدي شخصيّة سياسيّة تتميّزُ بالصّدق والبساطة والصّراحة وبنظافة اليدين وبعدم التّكالب على الحكم. يحذقُ جيّدا اللّغة الفرنسية بحكم تكوينه في عدّة اختصاصات وممارسته للعديد من المهام الطبيّة وشبه الطبيّة والعلميّة ولا يجدُ أي صعوبة في التّواصل بها بما تطلبه الوضعيّة من دقّة في التّحليل ومن إفادة وسُرعة عند صياغة الأجوبة
وعند تقمّصه العديد من المسؤوليات السياسيّة، وحين كان يتنقّلُ البعض من زملائه الوزراء والسّياسيين من إذاعة إلى إذاعة ومن تلفزة إلى تلفزة ليكتسبوا فنّ الخطابة وسلاح المراوغة والمغالطة، كان تركيز السيّد عبد الكريم الزبيدي على أداء مهامه على الوجه المطلوب من مكتبه وعلى الميدان وكان حضوره في وسائل الإعلام نادرا جدّا وعند الضّرورة القُصوى
بالأكيد هناك من وجد عبد الكريم الزبيدي بطيئا في تدخّلاته وتعمّد البعض تفسير ذلك بصعوبة في التّواصل المباشر وبعدم التمكن من الملفات، ولم يخطر على بالهم انّه احتراما منه للمواطن التّونسي اختار التّواصل معه بلغته وهو ما تطلّب منه بعضا من الوقت للبحث على كلماته لتكون دقيقة ومعبّرة وصادقة ولكي لا تطرح أي التباس ولا تحمل اي مغالطة
فغبي من يرى أن القُدرة على إدارة شؤون البلاد واخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب مرتبط بارتفاع نسق الكلام. إن كان هذا التفكير سليما ما كنّا في الوضع المتدنّي الذي نعيشه اليوم، فتونس تزخر بالسياسيين الثرثارة من بائعي الكلام ومروّجي الأحلام وتجّار الخزعبلات في كل المستويات والاختصاصات
رضا الزهروني