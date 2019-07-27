عندما يغالط يوسف الشاهد التونسيين ليضحك على ذقونهم

السيد رئيس الحكومة، وقد أصدرت الليلة قرارا بمنع المدعو وجدي غنيم من دخول التراب التونسي بعد تطاوله على تونس وثلب رئيس الجمهورية التونسية قبل أن يوارى التراب
نعتبر قرارك هذا لا يخرج عن خانة الدعاية الإعلامية والبروباغندا السياسية. فالتعيس غنيم لا يجرؤ على مغادرة مخبئه في تركيا بعد فراره من مصر وصدور برقية تفتيش دولية بشأنه من الأنتربول، فَأَنَّى له المجيء إلى تونس لتمنعه من دخولها كما تروج لذلك
وإن كنت جادا فعلا في قرارك، ولا تخشى حلفائك نهضة الإخوان المسلمين، فالأولى قبول المجرم غنيم ومحاكمته، لأن ما صدر عنه جريمة على معنى قانون مكافحة الارهاب. ويمكن طلب استقدامه رسميا بمقتضى إذن قضائي دولي من حليفك وحليف النهضة الانكشاري أردوغان رئيس تركيا
جوهر الجاموسي