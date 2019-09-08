عندما يتعرّئ الوجهُ النهضاوي الإخواني لمهدي جمعة

مهدي جمعة يكذب ويتستّر على الإخوانجية و يغالط
في مداخلته يوم أمس خلال المناظرة التلفزية التي جمعت ثلة من المترشحين لرئاسة الجمهورية نفى مهدي جمعة نفيا قطعيا حصول أي إنقلاب على الشرعية متناسيا أو منكرا ما قام به نواب النهضة الإخوانية بمساندة كتلة رئيس الحكومة يوسف الشاهد لما حاولوا و بسرعة مريبة ، بناءا على إشاعة سربتها سمية ابنة الإخواني راشد الغنوشي، أن يعلنوا في غياب السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب الشغور التام في رئاسة الجمهورية والحال أن الرئيس الباجي ما زال حيا يرزق
مهدي جمعة يغالط الرأي العام عندما يهمل هذه الحقيقة و يبرئ بصورة ملتوية الإنقلاب البرلماني الإخوان الشاهدي على شرعية رئيس الجمهورية وهو على قيد الحياة وعلى رئيس مجلس النواب الذي كان في فترة نقاهة
نعم جيشنا الجمهوري ووزير الدفاع أفشلا هذا المخطط الإنقلابي البرلماني المدمّر الذي ينكره بكل صلف المهدي جمعة الإخواني المقنع ولولا وقفتهما الحازمة في وجه الإنقلابيين الذين يتستر عليهم مهدي جمعة لتم الإنقلاب على الشرعية و قُبِرَت الديمقراطية في بلادنا
ليس غريبا أن ينكر مهدي جمعة هذا الإنقلاب لأن النهضة الإخوانية صاحبة الفضل عليه إذ كيف ننسى أن جمادي الجبالي « تفجيرات » قد نصبه على وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في حكومته !؟
عبد الستار القصيبي