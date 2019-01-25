عندما تُسْحَلُ سعيدة قرّاش كَذِبا وبُهْتانًا!؟

صباح الخير
للمرّة الالف تسحل سعيدة قراش على خبر زائف… كي العادة واحد مالمرضى … وما اكثرهم اليوم في البلاد وخاصّة الّي طامعين في كرسي واحنا على ابواب انتخابات… ما لقى ما يعمل بصويبعاتو قام خرّج خبر حقّة حقّة سعيدة قالت صوتوا للباجي باش يحميكم من تعدد الزوجات… خبر ما يجدّ كان الّي يستنى في سعيدة في الدورة… هو الّي ييهّت انو الخبر سرى كي النار في الهشيم… والناس الّي تبارطاجي وتسب تبرطاجي وتسحل تبارطاجي وتزيد في النغمة طمبور ما خذاوش دقيقية من وقتهم وثبتوا في الخبر… قريت حاجات تقشعر البدن… جايا من كره.. من خيوبية… من وسخ … من خباثة… من تصفية حسابات… الحاصيلو … قدّاش ولى ساهل ترمي العباد في فمّ الذيوبة … يظهرلي برشه ولاو يستمتعوا بمشاهد النهش والسحل
عندي مشكلة كبيرة مع الباجي وسبق وطلبت منو في رسالة مفتوحة عدم الترشّح لـ 2019 … ملاحظة صغيرة للّي يحبّ يلقى في تدوينتي مادة باش يلعب بصويبعاتو هالصباح صوحابي حتى كان موش متفقة معاهم ما نمدّش يدّي للبركة في التشويه… وسعيدة وحدة من صحباتي
ليلى طوبال