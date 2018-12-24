أكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق اليوم 24 ديسمبر 2018 أنّ 6 أشخاص أحيلوا على الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني بعد عملية سطو « البراكاج » التي أدّت أمس إلى وفاة رئيس جمعية الجالية الايفوارية بتونس في منطقة دار فضال بسكرة من ولاية أريانة
وذكر الزعق في تصريح اذاعي أنّ الضحيّة يبدو أنه قاوم عملية براكاج مما جعلهم يعتدون عليه بسكين، و وقد وصل إلى المستشفى متوفيا أمس حوالي منتصف الليل إلا ربعا
عملية سَطْو « براكاج » تنتهي بوفاة رئيس جمعية الجالية الإيفوارية بتونس
أكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق اليوم 24 ديسمبر 2018 أنّ 6 أشخاص أحيلوا على الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني بعد عملية سطو « البراكاج » التي أدّت أمس إلى وفاة رئيس جمعية الجالية الايفوارية بتونس في منطقة دار فضال بسكرة من ولاية أريانة