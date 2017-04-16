عمادة المهندسين التونسيين منشغلة بإيقاف عنصر ينادي بإقامة الخلافة دون تنازل قيد أنملة

نشر حزب التحريرالذي ينادي بإقامة الخلافة في تونس يوم الأحد 16 أفريل النص التالي على صفحته الرسمية بالفايسبوك
قامت وحدات أمنية التابعة لفرقة البحث بالقرجاني باستدعاء عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير المهندس وسام الأطرش، وبعد تعيين موعد لذلك يوم السبت 15 أفريل توجه صحبة دفاعه إلا انه فوجئ بإصدار بطاقة تفتيش في حقه، ورغم أن رئيس الفرقة ذكر بأنها اجراءات عادية إلا أنهم قاموا بإيقافه ومنعه من حضور مؤتمر الحزب
إننا في حزب التحرير / تونس نستنكر إيقاف شباب الحزب بالتلاعب بالإجراءات الأمنية الإدارية التي توحي لنا أن هناك من يتربص بحزب التحرير من وراء ستار الديمقراطية ويسعى لعودة دولة الديكتاتورية من جديد
وفي هذا الصدد نؤكد أيضا على أنّ ملاحقة شباب الحزب والكيد لهم بمختلف الأساليب المغرضة لا تزيد شبابنا إلا إصرارا على خوض معترك الحياة السياسية على أساس مبدأ الإسلام دون تنازل قيد أنملة، ولن تثنينا لن تثنينا عن العمل مع الناس وكشف المؤامرات التي تحاك ضدهم، حتى نمنع البلاد من الانهيار على أيادي الضعفاء والعملاء
كما نشر الحزب البيان أسفله الصادر عن عمادة المهندسين الونسيين