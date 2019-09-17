على خلفية فشل الإخوان في إيصال مورو إلى الرئاسة، رئيس مكتب راشد الغنوشي يستقيل من مواقعه القيادية

كتب زبير الشهودي، رئيس مكتب راشد الغنوشي السابق والقيادي في حركة النهضة الإخوانية ، اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019, استقالته من الحركة وذلك عبر التدوينة أسفله على حسابه الرسمي بالفايسبوك
وتوجه الشهودي بثلاثة رسائل في نص استقالته التي تندرج في إطار “الاستجابة للرسالة المضمونة الوصول من الشعب”، على خلفية نتائج الدور الأول للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والتي لم ينجح مرشح الحركة، عبد الفتاح مورو، من بلوغ الدور الثاني فيها
على صعيد آخر، عبّر القيادي في حركة النهضة الإخوانية زبير الشهودي في تصريح للجزيرة نت عن أسفه لعدم مرور مرشحهم عبد الفتاح مورو للدور الثاني، حسب المعطيات الأولية غير الرسمية، واصفا ما حدث « بالصدمة » من حيث نسب التصويت.
وحاز مورو حسب ما نشرته « سيغما كونساي » من تقديرات أولية غير رسمية على نسبة تصويت قدرت بـ11%فقط
وقال الشهودي إن فوز قيس سعيد فيه رسالة مضمونة الوصول للطبقة الحاكمة، داعيا النخبة السياسية لتلقيها بروح المسؤولية الوطنية، مطالبا النهضة بإعادة النظر في وضعها وخياراتها
وأشار إلى أن منح التونسيين أصواتهم لهذا المرشح يمكن أن يوصف « بالثورة الجديدة » في وجه الفاسدين وكل من فشل في تحقيق أهداف الثورة ومطالب الشعب