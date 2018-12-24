على إثر وفاة عبد الرزاق زرقي، النقابة الوطنية للصحفين تعدّ سلسلة من التحركات الإحتجاجية

توفيّ اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2018، الزّميل المصوّر الصحفي عبد الرزاق زرقي، عقبَ إضرامه النار في جسده نتيجةَ ظروف اجتماعيّة قاسية وانسداد الأفق وانعدام الأمل
وإذ تنعى النقابة ببالغ الأَسى والحسرة الزّميل، راجيةً من الله تعَالَى أن يُلهمَ أهلهُ و ذويه وكامل َالأسرة الصحفية الموسّعة جميلَ الصّبر والسلوان، وأن يتغمدََ الفقيد بواسع رحمته ويُسكنهُ فسيحَ جنّاته
هذا و تحملُّ النقابة المسؤولية للدّولة التي ساهمت في جعل القطاع الصحفي مرتعًا للمال الفاسد والمشبوه، الخادم لمصالح ضيّقة بعينها، ودون مُراقبة لمدى التزام المؤسسات الإعلامية بالقوانين الشغلية والتراتيب الجاري بها العمل على حساب قوت الصحفيين ومعيشتهم
وإنها تحذّر أصحاب المؤسسات الإعلاميّة المتنصلة من احترام قانون الشّغل وتعهاداتها في إطار كرّاس الشّروط الذي وضعته الهيئة التعديلية، من مواصلة العبث بحقوق الصحفيين في التغطية الاجتماعية والصحية، ومن مواصلة الأطراف الحكومية وخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية في التواطئ مع هذه المؤسسات والتقاعس عن القيام بدورها الرقابي للالتزام بتطبيق القانون
هذا وستعلن النقابة على اثر اجتماع مكتبها التنفيذي غدًا سلسلة من التحركات احتجاجية قد يكون من بينها الإضراب العام في القطاع
رحم الله زميلنا عبد الرزاق الزرقي..وعاشت الصحافة التونسية حرة مستقىلة
عن النقابة الوطنية للصحفيني التونسيين
الرئيس
ناجي البغوري
بيان