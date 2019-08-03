عقيلة الرئيس بشار الأسد تعلن شفاءها التام و انتصارها على السرطان بالكامل

أعلنت أسماء الأسد عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد انتصارها التام على مرض السرطان
وظهرت السيدة الأولى لسوريا، بدون غطاء على رأسها كما اعتادت خلال فترة علاجها من مرض السرطان، في لقاء مصور مع التلفزيون السوري بعنوان « رحلة من العمر » تحدثت فيه أسماء الأسد عن رحلة علاجها من المرض
وبدأت أسماء الأسد حوارا على قناة « السورية » بعبارة : أنا انتصرت على السرطان بالكامل
وظهرت الأسد لأول مرة منذ الإعلان عن إصابتها بالسرطان قبل نحو عام، دون المنديل الذي اعتادت الظهور به، أثناء رحلتها مع العلاج
وضمن الحوار الذي حمل عنوان « رحلة من العمر » تحدثت الأسد عن رحلتها مع العلاج منذ أن عرفت بالإصابة، ومواقف العائلة من ذلك
وحول الأسباب التي دفعتها للإعلان عن المرض، قالت الأسد إن ثمة سببين: الأول أن السوريين تشاركوا الكثير خلال الأحداث، ومن الطبيعي أن يتم تشارك خبر المرض، والثاني هو محاولة « تقديم نموذج إيجابي بالتعامل مع السرطان » الذي ينظر إليه بخوف أو خجل
وقالت عقيلة الأسد: « رحلتي مع المرض انتهت بكل ألمها وتعبها وسلبياتها وحتى إيجابيتها، الحمد لله أنا خلصت »، في إجابة على سؤال حول المرحلة التي وصلت إليها السيدة الأولى من مراحل علاجها
وحول سبب علاجها في سوريا قالت إن العلاج ليس دواء فقط، ومن الطبيعي أن يتم العلاج في البلد، فهو علاج للروح والنفس
وردا على سؤال: لماذا العلاج في المشفى العسكري، أجابت: بعد 9 سنين من الحرب تسألين لماذا العسكري؟ وأعربت أسماء الأسد عن شعورها بالفخر، لعلاجها في المشفى، إلى جانب من : يقاتلون على الجبهات
يذكر أن الرئاسة السورية كانت قد أعلنت عن إصابة أسماء بالسرطان في شهر أوت من العام الماضي