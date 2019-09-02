عقدة الذنب و النقص تسكن الإخوان المسلمين في تونس

حركة النهضة الإخوانية، اختارت شعارا لحملة عبد الفتاح مورو مرشحها لرئاسة الجمهورية : تونسي… يشبهني
عقدة الذنب، وعقدة النقص، تسكن الإخوان المسلمين في تونس، يتصورون الناخب التونسي حين ينظر لصورة مرشحهم المنافق مورو، يقول : يشبهني
في وعيهم، قبل لا وعيهم، يعرفون أن المواطن التونسي لا يشبهم. يتمنون أن نشبهم. هم لا يشبهوننا. نحن مواطنون تونسيون. هم يتبعون بلدان أخرى، ماداموا يحلمون بدولة الخلافة، ولا ينتمون لتونس الدولة الوطنية المستقلة، وأحيانا يرفعون رايتهم السوداء بدل رايتنا الحمراء بالنجمة والهلال. مشروعهم المجتمعي لا يشبهنا
عبد الفتاح مورو: والده تونسي وأمه تركية عثمانية، إخواني يتلوّن كالحرباء، هويته المجتمعية تختلف عنا، وإن حاول إيهامنا بأنه مثلنا. باختصار، مورو لا يشبهني، لا يشبهنا
جوهر الجاموسي