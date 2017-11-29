عصام الدردوري يُعْلِم السلط بأنه مُهدّد بالتصفية

وجــه يوم الاربعاء 29 نوفمبر النقابي الامي عصام الدردوري رئيس منظمة « الأمن والمواطنة » رسالة الى لكل من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي القائد الأعلى للقوات المسلحة و رئيس الحكومة و وزير الداخلية و وزير العدل وذلك عبر نشر تدوينة على صفحته بالفايسبوك تضمنت ما يلي
الى فخامة القائد الاعلى للقوات المسلحة
الى عناية السيد رئيس الحكومة
الى عناية السيد وزير الداخلية
الى عناية وزير العدل
بلغتني معطيات تفيد بالاعداد لسجني و تصفيتي داخل السجن والايهام باقدامي على القيام بالانتحار ،التهديدات في علاقة بشهادتي امام لجنة التحقيق البرلمانية في شبكات التسفير ، مع العلم اني تفطنت الى اني محل مراقبة من طرف مجهول منذ ايام قليلة و السيد المدير العام للامن الوطني السيد توفيق الدبابي مشكور لم يدخر جهدا في اعطاء الموضوع الاهمية المطلوبة
طفح الكيل
اسوق المعطيات التالية مع الالتزام بعدم الادلاء باي تصريح صحفي حاليا الى حين اتمام ربط الصلة بالجهات المعنية وتحديد المسؤوليات
حمايتي من المكائد القانونية والتصفية الجسدية و منع مصادرة حريتي على غرار ماوقع معي الفترة الماضية مسؤولية دولة
قف انتهي