عصام الدردوري يكشف عن « ثكنة » لتدريس القرآن بولاية تونس

مدرسة الرقاب ليست الوحيدة و يوم السبت ولاية تونس بالتنسيق مع الجهات الامنية اصدرت قرار غلق بمدرسة مشيدة و تنشط خارج اطار القانون كيف شفتها ذهلت لانها ثكنة موش مدرسة و كل شي موثق ، النيابة العمومية قامت بايقاف صاحبها بعد ان امكن له تهريب الاطفال الذين كانو بداخلها و وفق ما بلغني انه تم استقدامهم من عدد من الولايات الداخلية
المسالة تتجاوز تدريس القران و تعليمه هم بصدد تكوين ما يسمى باشبال الخلافة المزعومة ملخر … وساكتفي بتنزيل بعض الصور لجدار المدرسة الخارجي باش تحكمو ثكنة ام مدرسة و زيد مبنية في منطقة غير اهلة سكانيا باستثناء بعض المساكن و في تلة قسما بالله كان ماكمش باش تاقفو للبلاد يا جايتكم سنوات ما تبكو دم
الثكنة و اؤكد على انها ثكنة مجهزة بكاميرا مراقبة و هاني الملحوظة معلقة في الباب
اي نفي او تكذيب لما قلته سأنشر الفيديو
قله دولة تحارب في الارهاب
زايد ما يتعين كان ليتزكى من الجهاز السري الراعي لكل ما يحصل و الا لما اصبح في كل قطاع ماهو مواز هذاكة علاش ما عادش باش نقول وين كان المسؤولين …
المسلم من يسلم اخاه من يده ولسانه يا جهلة
ديننا دين رحمة و اعتدال يا خوارج
عصام الدردوري رئيس المنظمة التونسية للامن والمواطن