عصام الدردوري يسأل : كيف تحصّل النهضاوي مصطفى خضر على وثائق استعلاماتية سرية؟

زعمة اش يعمل جزء من أرشيف المصلحة الجهوية المختصة (الاستعلامات) بمدنين التابعة للادارة العامة للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عند مصطفى خضر ( احد عناصر الجهاز الخاص ) والتقارير هاذي وقع حجز كميات كبيرة منها ؟
زعمة كفاش تحصل عليه الارشيف الي هو وثائق إدارية رسمية يعني تقارير استعلاماتية ؟
زعمة علاش عند مصطفى خضر بالذات ؟
زعمة علاش التقارير الاستعلاماتية المتعلقة بمدنين بالذات ؟
يا خي موش الشهيد شكري بالعيد تحدث على برشة حكايات و ياما حكا على الجنوب عموما ومدنين خصوصا لنحترمو رجالها و حرايرها ؟
ياخي موش شدو برشة مخازن متاع فوشيك ولعب غادي كان ما خانتنيش الذاكرة ؟
زعمة علاش تقارير المصلحة الجهوية المختصة بمدنين بالذات ؟
على كل : توة خالي حمدة مات كيما يقول المثل والي عنده حفير يغرق فيه
المجلد وصل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة و رئيس مجلس الأمن القومي و عهد به للمجلس و الجهاز معادش سري أصبح معلن و العالم الكل سمع بيه و كيما يقول الأستاذ فبحيث لعمل باش يخلص بالقانون و الدم ما نتصورش يولي ماء
اختم جازما بالقول بان العديد من اتباع الحركة و حتى قيادات هامة و متقدمة منها لم تكن على دراية بإعادة النفخ في رفاة الجهاز الذي اعتقد الجميع انه اندثر بحكم عدم الحاجة اليه مع هبوب رياح 2011
هذه مجرد غمزة فلسنا نياما و امن البلاد و العباد لم ولن نتركه مستباحا لمن لا يعترفون بالدولة كيانا له افراده و قانونه المدني
فخامة رئيس الجمهورية مجرد تذكير و امضي طلبت مقابلتك و لازلت انتظر و لست بهذا بمتقرب أو طامع بجاه أو مركز
زيدو بربشوني وخاصة واصلو في هاك الاسطوانة المجروحة و الكذبة لكذبتوها و صدقتوها راو معزول وهو كان نهار نتفرغلكم فعلا و يرفع عني كل ارتباط أو قيد وظيفي والا نفكر نعمل السياسة فم وين حلاة وشاخت عندكم
تحيا تونس
عصام الدردوري رئيس جمعية الأمن والمواطنة