عصام الدردوري يحصل على تسوية وضعيته و على صفة مبلغ عن الفساد

أكّد رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري ،اليوم الجمعة 8 جوان 2018 ، حصوله على صفة مبلغ عن الفساد من اللجنة المشتركة لرئاسة الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مع قرار تمتيعه بحماية قانونية و تسوية وضعية إدارية ومالية، مع التنصيص على »إيقاف نزيف الهرسلة والتتبعات التي طالته كمبلغ » ، وفق ما جاء في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية في فايسبوك
وقال الدردوري في تدوينته ، »القرار الذي انشر للمرة الأولى مقتطف منه صادر عن اللجنة المشتركة لرئاسة الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد » ، مشيرا إلى ان القرار جاء بعد تدارس لمطلب قدمه منذ أكثر من7اشهر ، و إعترافا بأن »الملف الذي قدمه يتضمن قرائن و حجج دامغة » ، وفق تعبيره
مختتما تدوينته بالقول : جميل ان يعترف اهل القرار انك ممن انتصروا لدولة ومدنيتها وممن نكل بهم نتيجة فضح الفساد والارهاب و التهريب
هذا ونشر الدردوري نسخة من نص القرار الذي طالب من خلاله الجهات الادارية بالامتثال و تطبيق القانون وفق ماينصه القرار، مشيرا إلى أنه سيوافي وزارة الداخلية بنسخة منه
و فيما يلي نص تدوينة عصام الدردوري
الى كل من شكك ويواصل التشكيك في حصولي رسميا على صفة المبلغ عن الفساد و تمتيعي بقرار حماية قانونية و تسوية وضعية ادارية ومالية مع التضمين صلب القرار بشكل صريح على يقاف نزيف الهرسلة والتتبعات التي طالتني وتطالني كمبلغ
القرار الذي انشر للمرة الاولى مقتطف منه صادر عن اللجنة المشتركة لرئاسة الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
و حصولي على هذا قرار لم يأتي من عدم بل بعد تقديم طلب و تدارس الملف لمدة اكثر من7اشهر و اقتناع اللجنة بما تضمنه ملفي من قرائن و حجج دامغة
الجهات الادارية مطالبة بالامتثال و تطبيق القانون منذ توصلها بنص القرار و في جميع الحالات ساوافي وزارة الداخلية بنسخة منه
القرار يمثل رد اعتبار لي و هو خير وسام و تكريم و نيشان شرف لا يمكن لاي كان ان ينازعني فيه او يسحبه مني ، هو تتويج لحرب على الفساد استشرفتها و طالبت بها منذ ان صدقت ان البلاد عاشت ثورة ولكن للاسف
وثيقة ستبقى شاهدة لتاريخ على انني لم ولن اقف شاهدا زور او اتخذ موضع الشيطان الاخرس و هم يغتصبونك في السر والعلن يا وطني
لست في حاجة لذلك ولكن جميل ان يعترف اهل القرار انك ممن انتصرو لدولة ومدنيتها وممن نكل بهم نتيجة فضح الفساد والارهاب و التهريب
تحيا تونس