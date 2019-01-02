عريضة ضدّ تعويضات عدالة بنت صدرين الإنتقامية

هي العدالة الأنتقامية وتحت اشراف رجال ونساء حقودين وبرعاية دول تريد زرع الكراهية والحقد بين افراد الشعب الواحد. هل سمعتم يوما بانتصاب عدالة مثل هذه في في روسيا وأوروبا الشرقية بعد سقوط جدار برلين وانهيار الأتحاد السوفياتي اوفي ايطاليا بعد الفاشية او اسبانيا بعد فرنكو او البرتغال بعد سالزار او أحمد المانيا بعد هتلر؟ : أحمد المناعي
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نحن الموقعين أسفله نرفض أن تقوم الحكومة التونسية بالتعويض من أموال الضرائب التي ندفعها لخزينة الدولة لأي جماعات أو أفراد لم نطلب منهم يوما أن يعارضوا السلطة أو أن يناضلوا في مكاننا أو عوضا عنا خاصة أن جل هذه الجماعات والافراد قد عارضوا السلطة ليس من أجلنا بل من أجل تمرير مشروعهم المجتمعي والسياسي الذي نختلف جذريا معه بل إننا نرى فيه خطرا على البلاد و علينا .
محمود السعيدي
فاطمة الطرابلسي
رؤوف بن طاهر
سمية بن سعيد
أنور عبدالكافي
مراد الشرفي
لسعد السماوي
مهى السماوي
سهيلة السقا بن جماعة
سناء اللومي عبد الكافي
نزهة خليف
ابراهيم بن صالح
عبد الحميد الفهري
مختار اللواتي
نورالدين بن حميدة
منصف بكار
عمر بن قيراط
عبد المجيد شعبان
رضا القلال
خليل قويعة
منية بن حميدة
منصور جربي
محمد الجموسي
إبتسام الرباعي
سارة الشرفي
نجوى المسلماني ملاك
عبير شقرون
الأزهر بوعزيزي
جوهر بوستة
محمد الحبيب بن سعيد
حسناء ولها بن صالح
رشيد الرقيق
نجيب بن سالم
معز ين سالم
سمير القطاري
المنجي عكاشة
دليلة الوحيشي
محمد رضا كمون
معز فريد
أحمد معلول
منصف كمون
حافظ المسلماني
هشام قبادو
فرحات جراد
ناجح مبارك
خالد كمون
سعيدة بن حمادي
رضا بن سعيد
مصطفي بن نوّة
Fatma Ben Mansour
اسيا بوحنك
فتحية بن طارة
فاخر السماوي
سمير المراكشي
يوسف مليك
فاطمة ابن الحاج حميدة
السيدة المحرزي الغرياني
الهادي بن صالح
منير حمدي.
أحمد المناعي
عبد الستار القصيبي