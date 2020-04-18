عدد المصابين بوباء الكورونا في تونس يصل إلى 866 حالة مؤكدة

الوضع الوبائي اليومي لفيروس الكورونا « كوفيد-19 » بتونس
تعلم وزارة الصحة أنه بتاريخ 17 أفريل 2020، تم إجراء 692 تحليلا مخبريا : المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 136 تحليلا، مخبر معهد باستور تونس: 295 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 52 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة: 46 تحليلا، مخبر مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس: 29 تحليلا، المخبر المتنقل لوزارة الدفاع: 134 تحليلا
ولقد تم تسجيل 30 تحليلا إيجابيا، 28 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و02 حالات إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 866 حالة مؤكدة من بين 15332 تحليلا جمليا، تتوزع على الولايات كالآتي
تونس 193
أريانة 89
بن عروس 87
منوبة 37
نابل 12
زغوان 03
بنزرت 18
باجة 03
جندوبة 01
الكاف 05
سليانة 01
سوسة 71
المنستير 36
المهدية 13
صفاقس 32
القيروان 06
القصرين 05
سيدي بوزيد 05
قابس 20
مدنين 84
تطاوين 32
قفصة 32
توزر 05
قبلي 76
عدد الوفيات 37: تونس (5)، أريانة (5)، بن عروس (3)، منوبة(5)، نابل (1)، بنزرت (1)، الكاف (1)، سوسة (5)، المهدية (1)، صفاقس (5)، سيدي بوزيد (1)، مدنين (3)، تطاوين (1
هذا، وتؤكد وزارة الصحة أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة وذلك حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا
وتدعو وزارة الصحة كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره