استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الأربعاء 26 أفريل 2017 بقصر قرطاج بيريز الطرابلسي رئيس جمعية معبد الغريبة بجربة
وأفاد بيريز الطرابلسي أن اللقاء استعرض المؤشرات الإيجابية لموسم الحج لهذه السنة والذي سيمتد من 09 إلى 15 ماي المقبل، حيث سيشهد عدد الزوار اليهود ارتفاعا هاما وتنوعا كبيرا للجنسيات التي أكدت قدومها
وشدّد بيريز الطرابلسي على الأهميّة التاريخية لمعبد الغريبة والدور الذي يلعبه في استرجاع القطاع السياحي في بلادنا لاشعاعه خاصة في جزيرة جربة، مثمنّا حرص رئيس الجمهورية على تأمين أحسن ظروف النجاح لموسم الحج اليهودي هذه السنة
عدد الزوار اليهود إلى معبد الغريبة سيشهد ارتفاعا هاما
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الأربعاء 26 أفريل 2017 بقصر قرطاج بيريز الطرابلسي رئيس جمعية معبد الغريبة بجربة