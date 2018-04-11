عدة دواعش في تونس وسوسة و سيدي بوزيد يقعون في شباك الحرس الوطني

تمكّنت يوم 10 أفريل 2018 فرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بتونس من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 28 سنة قاطن تونس العاصمة وبالتّحرّي معه، ثبُت تنزيله تدوينات وصور ومقاطع فيديو بحسابه الخاصّ عبر شبكة التّواصل الاجتماعي « الفايسبوك » تمجّد التّنظيمات الإرهابيّة وتحرّض على الإرهاب
باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها : الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي
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تمكّنت يوم 10 أفريل 2018 منطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة من القبض على شخص قاطن بالجهة تعمّد تنزيل تدوينة على حسابه الخاصّ بشبكة التّواصل الاجتماعي « الفايسبوك » يصف فيها الأمنيين والعسكريين بالطّواغيت
بالتّحرّي معه، اعترف بما نسب إليه وقد اتّضح أنّه على علاقة بشخص آخر قاطن بالجهة تعمّد تنزيل صورة على حسابه الخاصّ بشبكة التّواصل الاجتماعي « الفايسبوك » تتضمّن مجموعة ارهابيّة مسلّحة بالجبال وبحوزتها أسلحة متنوّعة وذخيرة مرفوقة بتدوينة من طرف المعني يعترف فيها بعلاقته بإرهابي ضمن تلك المجموعة
باستشارة النّيابة العموميّة، اذنت بالاحتفاظ بهما ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهما موضوعها « الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي » والأبحاث متواصلة
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تمكّنت يوم 10 أفريل 2018 مصلحة التّوقّي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بسيدي بوزيد من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 38 سنة قاطن معتمديّة سيدي عليّ بنعون مفتّش عنه لفائدة فرقة الأبحاث والتّفتيش بمنطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد من أجل : الانتماء إلى تنظيم إرهابي