عبير موسي حريصة على فضح صفقة الكمامات المشبوهة

على إثر جلسات الإستماع لوزير الصناعة التي عقدتها لجنة الصناعة والطاقة ولجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد يوم أمس الخميس 16 أفريل 2020
وتبعا لتصريح الوزير أمام لجنة الصناعة بأن وزارته توصلت بطلب من وزارة التجارة قصد تصنيع مليوني كمامة في فترة وجيزة وبصفة استعجالية وقامت بالاتصالات مع جامعة النسيج والملابس لإرشادها حول المؤسسات القادرة على ذلك واستقرار الرأي على تكليف مؤسسة صناعية على ملك نائب بالبرلمان لإنجاز الطلبية
ونظرا لأن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وقانون التصريح بالمكاسب والمصالح يحجران تعاقد النواب بغاية التجارة مع الدولة
واعتبارا لتضارب التصريحات بين ممثلي وزارتي الصناعة والتجارة و النائب الذي كلفت مؤسسته بإنجاز الطلبية خلال مداخلاتهم بالمنابر الإعلامية
ومن منطلق الحرص على إنارة الرأي العام وتقديم الحقيقة حول خفايا هذا الملف ووضع حد لتجاوز القانون من كل الجهات ، فإن كتلة الحزب الدستوري الحرّ
تعلم الرأي العام أنها،
1. وجهت مكتوبا لإدارة المجلس قصد تمكينها من التسجيل الصوتي الرسمي لمداولات جلسة الإستماع لوزير الصناعة من قبل لجنة الصناعة للوقوف على تصريحاته حول الملف ومداولات جلسة الإستماع للوزير ولممثل جامعة النسيج والملابس من قبل لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في نفس اليوم للوقوف على تصريحات كل الأطراف باعتبار أن النائب المعني بالصفقة يشغل خطة مقرر مساعد بتلك اللجنة وكان حاضرا بجلسة الإستماع ،
2. وجهت مكتوبا إلى رئيس مجلس نواب الشعب في طلب فتح تحقيق في ملف إسناد طلبية المليوني كمامة لمؤسسة على ملك أحد أعضاء مجلس نواب الشعب وتفاوضه شخصيا – وفق تصريحاته بالمنابر الإعلامية – مع وزير الصناعة بخصوص شروط وثمن الصفقة رغم تحجير النظام الداخلي تعاقد النواب لغاية التجارة مع الدولة ، كالتحقيق في خصوص أسباب عدم كشف لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد عن تفاصيل الموضوع رغم تخصيص جلسة الإستماع للتداول في موضوع شبهة الفساد التي تحوم حول ملف تصنيع الكمامات
3. وجهت مكتوبا لرئيس الحكومة في طلب فتح تحقيق بخصوص طريقة إسناد الصفقة المذكورة وكل ما يحف بها من غموض وشبهات عدم احترام للقانون وتضارب للمصالح ونشر نتيجته للرأي العام في أسرع الآجال واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان الالتزام بالشفافية في مجال الشراءات العمومية وردع محاولات الاحتكار والمضاربة واقتناص الفرص لتحقيق منفعة دون وجه حق في ظل هذه الظروف الخطيرة
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